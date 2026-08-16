Les clubs du Barça, du Real Madrid et de l'Atlético Madrid se sont lancés dans une course commune pour recruter le jeune Néerlandais Kees Smit, milieu de terrain de l'AZ Alkmaar, sur fond d'un intérêt grandissant pour ses services de la part des grands clubs de la Liga, selon des rapports de presse espagnols.

Le quotidien espagnol « As » a révélé que les trois clubs surveillent de près l'évolution de l'avenir de Smit, âgé de 20 ans, désormais considéré comme l'un des talents montants les plus en vue au poste de milieu de terrain sur le continent européen, le Real Madrid apparaissant comme le plus sérieux dans sa démarche pour l'enrôler lors du mercato actuel.

Le Real Madrid cherche un nouveau renfort pour son milieu de terrain, alors que Smit bénéficie d'une grande estime au sein du club madrilène, tandis que le Barça et l'Atlético Madrid voient en ce joueur un projet d'investissement sur lequel bâtir à moyen et long terme.

L'intérêt des trois clubs espagnols pour Smit intervient dans le sillage des performances brillantes du joueur avec l'AZ Alkmaar, après avoir réussi à attirer l'attention grâce à ses qualités techniques, sa capacité à créer le jeu et à contrôler le rythme des matches, ce qui en fait une cible de plus en plus attractive pour les grands clubs européens.

Selon ces rapports, l'AZ Alkmaar a fixé la valeur du joueur à environ 60 millions d'euros, un montant considéré comme négociable au regard des valeurs élevées que connaît le marché des transferts cet été, notamment avec la demande croissante pour les jeunes milieux de terrain.

Les chances d'un transfert de Smit vers l'un des clubs espagnols sont renforcées par le fait que les intérêts du joueur sont gérés par le Portugais Jorge Mendes, l'un des agents de joueurs les plus en vue au monde, qui dispose d'un solide réseau de relations avec les trois clubs, ce qui pourrait jouer un rôle déterminant dans le choix de la prochaine destination du joueur.

Le Real Madrid semble pour l'heure avoir l'avantage dans la course au recrutement de Smit, d'autant que le club cherche à renforcer son entrejeu, mais la présence du Barça et de l'Atlético Madrid dans le dossier pourrait transformer cette opération en un nouveau bras de fer entre les trois cadors du football espagnol pour un talent européen prometteur.