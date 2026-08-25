L'Espagnol Alejandro Baldé a pris la décision de quitter le Barça durant le mercato estival, après un revirement radical de sa position au cours des dix derniers jours, dans un contexte de recul de ses chances de jouer suite à l'arrivée de João Cancelo et à l'apparition de Xavi Espart dans les plans de l'équipe.

Jusqu'à récemment, Baldé penchait pour rester au Barça malgré les offres et les rumeurs qui l'associaient à un départ, son objectif principal étant de rester et de se battre pour sa place dans le onze de l'entraîneur Hansi Flick.

Le joueur était conscient que son rôle cette saison ne serait pas garanti, mais il était prêt à disputer la concurrence pour son poste, avant que les données ne changent après que le Barça a officialisé la signature de Cancelo au cours des derniers jours.

Bien que le directeur sportif du club ait su à l'avance la possibilité d'une arrivée de Cancelo, la finalisation du transfert a modifié la situation de Baldé au sein de l'équipe, surtout après qu'il est devenu clair que la concurrence pour le poste d'arrière gauche serait plus difficile.

La titularisation de Xavi Espart face à Elche est venue accroître les inquiétudes de Baldé, avant que Flick ne l'écarte de la liste du match, une décision que le joueur a considérée comme un tournant décisif dans son avenir avec le Barça.

Après une série de discussions au cours des dernières heures, Baldé a tranché sur sa position et a décidé de chercher un nouveau club avant la fermeture du marché des transferts. Son agent Jorge Mendes, en collaboration avec la direction du Barça, représentée par Deco, a alors commencé à s'activer pour lui trouver une destination adaptée.

Baldé suscite l'intérêt de plusieurs clubs européens, mais le manque de temps représente un obstacle à la conclusion de l'opération, puisqu'il ne reste qu'une semaine avant la clôture de la période des transferts, alors que la plupart des clubs ont déjà bouclé leurs effectifs pour la nouvelle saison.

Manchester United demeure la principale option qui se présente à l'arrière espagnol, mais la position du club anglais a changé après ses derniers transferts : il ne pense plus à recruter le joueur de manière définitive, mais préfère obtenir ses services sous forme de prêt.

Le Barça préférait vendre Baldé de façon définitive, mais le manque de temps pourrait pousser le club à accepter la formule du prêt, s'il ne trouve pas d'offre adaptée avant la fermeture du marché.

D'autres offres se présentent au joueur, mais elles ne semblent pas aussi attractives que l'option Manchester United, tandis que Mendes et Deco poursuivent leur recherche d'une solution pour l'avenir de Baldé, avec des prévisions selon lesquelles le dossier pourrait rester ouvert jusqu'aux derniers jours de la période des transferts.