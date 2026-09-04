Le tirage au sort de la phase de ligue de la Ligue des champions féminine a réservé un parcours contrasté aux deux géants espagnols : le Barça a hérité d'un groupe qui semble relativement à sa portée sur la route de la finale de Varsovie, tandis que le Real Madrid s'est retrouvé face à des confrontations relevées, notamment le Paris Saint-Germain, le Bayern Munich et Manchester City.

Le Barça affrontera à domicile Arsenal, le Paris FC et Servette, et se déplacera pour rencontrer le Bayern Munich, la Roma et le club danois de Kolding, un parcours au cours duquel le club catalan visera à terminer la phase de ligue parmi les quatre premières places et à se qualifier directement pour les quarts de finale.

La rencontre face à Arsenal se profile comme la plus difficile parmi les matchs du Barça à domicile, le club anglais ayant remporté la finale de la compétition en 2015 aux dépens du club catalan.

Le Barça affrontera également le Bayern Munich à l'extérieur, l'équipe qui l'avait éliminé en demi-finale lors de la précédente édition, tout en évitant Manchester City et l'Inter Milan dans le troisième chapeau, Servette et Kolding prenant leur place.

La première journée débutera les 22 et 23 septembre, les rencontres se poursuivant jusqu'à la sixième et dernière journée, le 16 décembre.

Le calendrier des matchs et leurs horaires détaillés seront annoncés samedi prochain.

À l'inverse, un parcours plus ardu attend le Real Madrid, le tirage l'ayant placé face au Paris Saint-Germain, au Paris FC et à l'Inter Milan au stade de Valdebebas, tandis qu'il se rendra chez le Bayern Munich, la Roma et Manchester City.

Le Barça vise à poursuivre sa suprématie européenne, après avoir dominé la phase de ligue la saison dernière avec 16 points sur 18 possibles, avant d'être sacré à la suite de sa large victoire face à Lyon sur le score de quatre buts à zéro, en finale disputée à Oslo.

Le tirage au sort des tours à élimination directe aura lieu le 18 décembre, tandis que les matchs des barrages se joueront les 3, 4, 10 et 11 février, puis les quarts de finale les 23, 24 et 31 mars ainsi que le 1er avril, les demi-finales les 1er, 2, 8 et 9 mai, avant que la compétition ne se conclue par la finale au Stade national de Varsovie, capitale polonaise, le 29 mai 2027.