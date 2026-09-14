L'influenceuse brésilienne Virgínia Fonseca, compagne de la star brésilienne Vinícius Junior, joueur du Real Madrid, a annoncé le décès de son garde du corps personnel Rogério Camilo Ramos et de son épouse Paula Regina Rodarte Camilo, à la suite d'un accident de la route survenu au Brésil, exprimant son choc et sa profonde tristesse.

Selon la chaîne « Rota Verde Goiás », l'accident s'est produit sur l'autoroute dans la région de Ribeirão da Bocaina, relevant de la municipalité de Guapó, dans l'aire métropolitaine de Goiânia.

Un médecin des services d'urgence a confirmé le décès de Rogério Camilo, qui conduisait la moto, tandis que son épouse Paula Regina a été retrouvée en arrêt cardio-respiratoire. Elle a fait l'objet de tentatives de réanimation avec l'aide des pompiers, mais a fini par succomber.

Fonseca avait, quelques heures plus tôt, assisté aux événements du Grand Prix d'Espagne de Formule 1 sur le circuit du « Madring », avant d'annoncer sur son compte Instagram la nouvelle du décès de son garde du corps personnel et de son épouse, précisant qu'elle avait tardé à publier l'information afin d'attendre que tous les membres de la famille soient d'abord prévenus.

La compagne de Vinícius a écrit dans son message : « Je viens d'apprendre le décès de Camilo, notre garde du corps personnel, et de son épouse. Je n'avais rien publié auparavant car nous attendions que tous les membres de la famille soient au courant, mais depuis que j'ai reçu la nouvelle, je n'ai rien pu faire d'autre, j'ai le cœur brisé. »

Elle a ajouté, dans son adieu à son garde du corps personnel : « Nous serons éternellement reconnaissants pour tous les soins, la protection, la sagesse, la pureté et le grand amour que tu as toujours consacrés à notre famille. Ta présence était un havre de paix, et ton souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs. »

Fonseca a souligné que le défunt et son épouse resteraient à ses yeux les gardiens de leur fille Heloísa, affirmant que la famille se tiendra à ses côtés et l'entourera de soins et d'amour, avant de présenter ses condoléances aux familles des défunts et de leur souhaiter patience et réconfort.