Un témoignage choc secoue le procès Maradona : sa mort n'était pas une surprise

La thèse de la « mort subite » de la légende du football argentin Diego Armando Maradona s'est effondrée dans la salle d'audience, après un témoignage médical décisif qui a qualifié ce qui s'est produit de négligence manifeste qui aurait pu être évitée.

Lors de l'audience du procès de l'équipe médicale accusée dans cette affaire, dans la ville de San Isidro, au nord de la capitale Buenos Aires, un éminent cardiologue a directement mis en cause les responsables de l'état de la légende argentine durant ses derniers jours en 2020.

Devant le tribunal qui juge 7 membres du personnel médical pour homicide par négligence, le docteur Gustavo Di Nero a affirmé que la dégradation de l'état de Maradona était progressive et chronique, et non un événement soudain, selon ce qu'a rapporté l'Agence France-Presse.

Di Nero a déclaré dans son témoignage : « La mort d'un patient est toujours précédée de signes qui tirent la sonnette d'alarme. L'équipe soignante aurait dû saisir ces signaux et modifier sa prise en charge du cas, mais elle ne l'a pas fait. »

Le médecin a précisé que les antécédents médicaux de Maradona et ses problèmes cardiaques passés, ainsi que l'apparition de symptômes évidents tels que des œdèmes et une accumulation de liquides dans le corps, imposaient son transfert immédiat du système de soins à domicile vers un hôpital spécialisé et équipé, ce qui n'a pas eu lieu.

Ce témoignage vient totalement saper la défense de certains accusés qui ont tenté de s'accrocher à l'idée que la mort était soudaine et ne pouvait être empêchée.

Il concorde également avec ce qu'avait révélé plus tôt le médecin légiste Carlos Cassinelli, lorsqu'il avait souligné que l'équipe médicale avait ignoré une série de symptômes graves, notamment des difficultés respiratoires, une tension artérielle élevée et une accélération du rythme cardiaque, affirmant que la dégradation s'était poursuivie pendant plus de 10 jours sans aucune véritable intervention médicale.

Les sept accusés, parmi lesquels un neurochirurgien qui était proche de Maradona, un psychiatre et plusieurs infirmiers, encourent une peine pouvant aller jusqu'à 25 ans de prison en cas de condamnation, tandis qu'ils continuent de nier les accusations portées contre eux, arguant du caractère limité de leurs rôles et de leur absence de lien direct avec son décès.