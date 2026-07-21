Leandro Paredes, la star de la sélection argentine, a immortalisé l'un des moments les plus marquants de sa carrière internationale, après avoir transformé son intervention décisive face à Omar Marmoush lors du match contre l'Égypte à la Coupe du monde 2026 en une œuvre d'art qu'il conserve chez lui, en référence à l'importance considérable qu'a représentée cette action dans le parcours de l'Albiceleste durant le tournoi.

Le tableau est apparu parmi les photos publiées par l'épouse de Paredes, Camila Galante, sur les réseaux sociaux, lors de l'accueil réservé au joueur à son retour en Argentine après la fin du Mondial, où on le voit posant à côté de l'œuvre qui représente sa fameuse intervention face à Marmoush.

L'Argentine a terminé le tournoi vice-championne du monde après sa défaite en finale face à l'Espagne sur le score d'un but à zéro, mais son chemin vers la finale a failli s'arrêter dès les huitièmes de finale face à la sélection égyptienne.

Dans le temps additionnel, alors que les deux équipes étaient à égalité sur le score de 2-2, Omar Marmoush a lancé un contre-attaque rapide, avant de tenter de glisser une passe en profondeur à Mahmoud Hassan « Trézéguet », qui se dirigeait vers un face-à-face avec le gardien Emiliano Martínez.

Mais Paredes est parvenu à lire la passe au dernier instant et à tendre le pied pour intercepter le ballon, transformant rapidement l'action en une contre-attaque argentine qui s'est conclue par le but de la victoire inscrit par Enzo Fernández, offrant au tenant du titre son billet pour les quarts de finale.

Qu'a dit « The Athletic » à propos de cette action ?

Pour sa part, le journal « The Athletic » a qualifié cette intervention de l'une des scènes défensives les plus emblématiques de la Coupe du monde, affirmant que son importance n'était pas moindre que celle des buts qu'a connus la rencontre, bien qu'il ne s'agisse que d'une intervention défensive à un instant donné.

Le journal a souligné que Paredes s'était retrouvé dernier joueur argentin face à trois attaquants égyptiens lors d'une contre-attaque éclair, après que ses coéquipiers se furent projetés vers l'avant à la recherche du but de la victoire à la suite de l'égalisation.

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Il a ajouté que le milieu de terrain argentin avait lu très tôt les déplacements de Marmoush et de Trézéguet, reculant à pas mesurés tout en surveillant les attaquants, avant d'anticiper la passe de Marmoush, de changer de direction au moment opportun, puis de tendre le pied pour intercepter le ballon d'une manière qu'il a qualifiée de « géniale ».

Le journal a affirmé que cette action avait totalement changé le cours du match, empêchant l'Égypte de se retrouver seule face au but sur une attaque qui aurait pu lui offrir le but de la qualification, alors que s'est ensuite lancée l'action qui s'est terminée par le but d'Enzo Fernández, estimant que l'intervention de Paredes avait fait la véritable différence entre une élimination de l'Argentine du tournoi et la poursuite de son chemin vers la finale.

Paredes refuse de s'excuser

Paredes avait fait la une des journaux après la finale de la Coupe du monde, après avoir refusé de s'excuser pour les accrochages qui ont suivi la défaite de l'Argentine face à l'Espagne, affirmant dans son premier message publié sur son compte « Instagram » sa fierté de ce qu'a réalisé la sélection de son pays durant le tournoi.

Malgré les informations faisant état d'un carton rouge reçu en raison des événements survenus après le match, la Fédération internationale de football « FIFA » a retiré ce carton de son dossier officiel, tout en confirmant dans le même temps l'ouverture d'une enquête concernant les faits survenus à la fin de la finale.