Un supporter ivre du PSV provoque une grande panique à Eindhoven

Un supporter ivre du PSV a provoqué jeudi soir un important déploiement des services de secours après le match de Ligue des champions contre le Shakhtar Donetsk (1-1) à Eindhoven. En raison de l’incident à la gare de Strijp-S, le trafic ferroviaire a été temporairement complètement interrompu, rapporte l’Eindhovens Dagblad.

Le supporter se serait assis au bord du quai alors qu’il attendait son train. Au moment où un train entrait en gare, l’homme a réussi à s’éloigner de la voie juste à temps.

Pour le conducteur, il n’était toutefois pas clair si le supporter était réellement en sécurité. Le train a donc été immédiatement immobilisé, après quoi l’alerte a été donnée.

La police, les pompiers et les services ambulanciers se sont ensuite rendus à la gare de Strijp-S. Des employés de ProRail ont également été mobilisés en raison de la possible présence de quelqu’un sur ou aux abords de la voie.

Les services de secours ont ensuite lancé une recherche du supporter impliqué. Après un certain temps, l’homme ivre a été retrouvé.

Sur la base des déclarations des témoins et d’un contrôle de la voie, la police a pu établir qu’il était responsable de l’incident. Il s’est finalement avéré que plus personne ne se trouvait sur les rails.

Le supporter du PSV s’en est tiré avec un sérieux avertissement de la police. Il a en outre reçu deux amendes, dont une pour ivresse sur la voie publique.

En raison de la situation, le trafic ferroviaire n’a pas pu reprendre pendant un certain temps. Après que les services de secours ont établi que la voie était sûre, le train à l’arrêt a reçu l’autorisation de poursuivre son trajet.