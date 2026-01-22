Un site d'emploi vous propose de jouer contre Cristiano Ronaldo !

La ligue, qui a connu un essor fulgurant depuis l'arrivée de Ronaldo à Al-Nassr en 2023, recherche un milieu défensif.

Les candidats intéressés peuvent prétendre à un salaire annuel de 875 000 £.

L'annonce est disponible sur le site d'emploi espagnol Futboljobs, qui recherche un milieu défensif expérimenté. Le salaire annoncé est de 875 000 £ par an, sans toutefois préciser le nom de l'équipe.

L'employeur indiqué est la Saudi Pro League, dont le logo est visible sur le site, ainsi que les exigences du poste. Les candidats doivent justifier d'une expérience dans un championnat de niveau équivalent ou supérieur à la Saudi Pro League.

De plus, les candidats doivent envoyer un CV ou un lien Transfermarkt, une vidéo récente de leurs meilleurs moments et être libres de tout contrat. Par ailleurs, le joueur doit être représenté par un agent qui détient 100 % de ses droits, et non une propriété partagée. La rémunération annuelle est estimée entre 522 000 et 875 000 £ et dépendra probablement de l'expérience.

Les candidats retenus auront l'opportunité d'affronter des stars de la Saudi Pro League telles que Ronaldo (qui évolue à Al-Nassr), Mané, Mahrez et Karim Benzema. Il est possible que l'un de ces quatre joueurs devienne leur coéquipier, car le club à la recherche d'un milieu de terrain central n'a pas encore été dévoilé.

Il pourrait s'agir d'Al-Ittihad, qui serait sur le point de vendre le légendaire milieu de terrain français N'Golo Kanté. L'ancien joueur de Chelsea, qui devait rejoindre Fenerbahçe ce mois-ci, est annoncé de retour en Premier League. West Ham et Everton seraient notamment intéressés par le joueur de 34 ans.

Depuis 2023, la Saudi Pro League s'est révélée être un véritable vivier de talents. Avec un investissement total de 1,5 milliard de livres sterling ces deux dernières années, le championnat a attiré des joueurs comme Ronaldo, Kanté et Benzema, entre autres. Cet afflux de talents a contribué à accroître la notoriété de la Saudi Pro League et à susciter un intérêt accru pour le championnat.