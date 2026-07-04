Un seul poste suscite encore des interrogations : la composition probable du Maroc face au Canada

La sélection marocaine aborde son huitième de finale face au Canada, programmé samedi soir au Texas (États-Unis), avec la volonté de préserver l’efficacité de son schéma tactique. L’entraîneur Mohamed Wahbi devrait ainsi reconduire le onze qui a permis aux « Lions de l’Atlas » de briller lors de la phase de groupes.

Selon le site de la chaîne « Al-Sharq », un seul point d’interrogation subsiste : la participation du défenseur Chadi Riad, touché au genou lors de la rencontre face aux Pays-Bas.

Wahbi a toutefois rassuré la presse sur l’état de santé du défenseur, indiquant qu’une évaluation complémentaire serait réalisée : « Dans l’ensemble, tout le groupe est en bonne forme et tout joueur aligné sera à 100 % de ses capacités. »

L’entraîneur compte sur Ibrahim Díaz pour percer la défense canadienne et faire la différence, tandis que la solidité de la défense et du milieu de terrain demeure l’un des principaux atouts des « Lions de l’Atlas ».

La composition probable du Maroc est la suivante :

Gardien : Yassine Bounou

Défense : Achraf Hakimi, Chadi Riad (Radwan Halhal), Issa Diop, Nasser Mazraoui

Milieu : Naïl El Aïdini, Ayoub Bouadi, Ezzedine Ounahi

Attaque : Bilal El Khannous, Ibrahim Díaz, Ismail Saibari