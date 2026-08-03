L'Argentin Cristian Romero s'est rapproché d'un pas supplémentaire d'un transfert à l'Inter Milan, après que le club italien est parvenu à un accord avec Tottenham Hotspur pour son transfert contre environ 40 millions d'euros.

Le journal « Mundo Deportivo » a indiqué que les négociations sont désormais en cours pour peaufiner les derniers détails du contrat avec les agents du défenseur argentin, qui a disputé le Mondial 2026 avec la sélection de son pays.

Le départ de Romero de Tottenham est connu depuis un certain temps, et les négociations avec l'Inter Milan ont désormais repris afin de conclure l'affaire durant l'été en cours.

L'entraîneur Cristian Chivu et la direction de l'Inter cherchent tous deux à renforcer l'équipe avec un autre défenseur central de premier plan, après avoir récemment recruté John Stones, arrivé libre à l'issue des dix saisons qu'il a passées à Manchester City.

Le seul obstacle restant est de parvenir à un accord avec le joueur, qui réclame, par l'intermédiaire de ses agents, un salaire annuel net de 6 millions d'euros.

La direction de l'Inter juge ces exigences excessives et tentera de les revoir à la baisse. Tandis que l'Atlético Madrid demeure dans l'ombre comme autre prétendant possible, les Nerazzurri sont déjà parvenus à un accord avec Tottenham.

Le nom de Romero a récemment été associé au FC Barcelone, et il figure parmi leur liste de candidats. C'est un joueur qui suscite l'admiration des directeurs sportifs, mais le club catalan n'a pas encore entamé la moindre négociation.

Romero a évolué à Tottenham pendant cinq ans, après y être arrivé en 2021 en provenance de l'Atalanta. Ainsi, si sa signature est confirmée, il fera son retour dans le football italien, où il s'était imposé comme l'un des meilleurs défenseurs de Serie A.