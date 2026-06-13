Un scandale secoue la Coupe du monde 2026… L'équipe d'Angleterre victime d'un vol

Les mesures de sécurité déployées pour la Coupe du monde 2026 ont subi leur premier véritable test avant le coup d’envoi de la compétition, après que l’équipe d’Angleterre a signalé le vol d’une partie de son matériel d’entraînement lors de son transfert de son camp de base en Floride vers son quartier général à Kansas City, aux États-Unis.

Sous la conduite de l’entraîneur allemand Thomas Tuchel, les « Three Lions », parmi les grands favoris de la compétition, devaient faire face à une crise inattendue liée à la disparition d’équipements essentiels lors du transfert logistique.

Selon le journal britannique « Daily Mail », les voleurs ont emporté des chaussures de sport appartenant à plusieurs stars de l’équipe, dont Harry Kane, Jude Bellingham et Anthony Gordon, ainsi que des ballons officiels de match, des dispositifs d’analyse des performances et du matériel technique utilisé quotidiennement par le staff.

La cargaison avait quitté West Palm Beach (Floride) pour rejoindre le quartier général de l’équipe à la « Soccer Village » de Kansas City, où les Three Lions logeront durant la phase de groupes et la majeure partie de leur séjour américain. À l’arrivée, la délégation anglaise a constaté la disparition de plusieurs colis essentiels.

Selon des sources britanniques, plusieurs joueurs se sont retrouvés sans les chaussures spécialement adaptées au tournoi, et la plupart des ballons d’entraînement auraient disparu, certains rapports évoquant même qu’il n’en restait qu’un seul après l’incident.

La Fédération anglaise de football a dû réorganiser en urgence l’ensemble de la logistique pour localiser ou remplacer le matériel manquant avant le coup d’envoi. La police de Kansas City a ouvert une enquête approfondie et annoncé l’arrestation de deux suspects, sans fournir de détails supplémentaires sur leur implication.

Cette crise survient à un moment particulièrement délicat pour la sélection anglaise, qui doit affronter la Croatie mercredi prochain à Dallas pour son entrée en lice. Si l’équipe de Tuchel n’a pas encore disputé le moindre match dans cette édition de la Coupe du monde, elle a déjà connu plusieurs incidents inquiétants pendant sa phase de préparation.

Déjà, lors du stage floridien, une fusillade aux abords du centre d’entraînement avait semé l’inquiétude, tandis qu’un séisme dans les Keys avait ajouté une nouvelle source de perturbation.

Ce vol relance le débat sur la sécurité de la Coupe du monde 2026, un sujet déjà sensible en raison des mesures de contrôle renforcées imposées aux délégations. Des sélections comme l’Iran, le Sénégal ou encore l’Ouzbékistan s’étaient déjà plaintes de la longueur des contrôles aéroportuaires aux États-Unis, tandis que la FIFA et les organisateurs défendaient ces mesures au nom de la sécurité d’un tournoi coorganisé avec le Canada et le Mexique.

Cette fois, l’inquiétude dépasse les simples formalités d’entrée et de voyage : elle touche à la capacité des organisateurs de protéger le matériel des sélections sur le sol des pays hôtes. La disparition d’éléments sensibles – tableaux tactiques, dispositifs d’analyse et chaussures personnelles des joueurs – accentue l’émotion chez les fédérations participantes.

Malgré ces péripéties, le staff anglais veille à ce que l’incident n’affecte pas la préparation technique ni le programme de compétition. Tuchel, qui rêve de propulser l’Angleterre en finale de la Coupe du monde pour la première fois depuis 1966, espère que tout sera réglé avant le coup d’envoi face à la Croatie.

Avant même de commencer leur parcours sur les terrains, les Three Lions doivent donc mener un tout autre combat, loin des pelouses, contre le temps et contre les voleurs.