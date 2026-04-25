Un scandale secoue l'Italie : le responsable des arbitres est accusé de fraude concernant des matchs de l'Inter





Selon la presse italienne, le responsable des désignations arbitrales, Gianluca Rocchi, est visé par une enquête du parquet de Milan pour « complicité de fraude sportive » lors des saisons 2023/24 et 2024/25. Responsable de la désignation des arbitres en Serie A et en Serie B, il serait impliqué dans une tentative de favoriser l’Inter.

Le procureur Maurizio Ascione a ouvert une enquête sur quatre rencontres : Bologne - Inter (20 avril 2025), la demi-finale de Coppa Italia Inter - AC Milan (23 avril 2025), Parme - Udinese (1^(er) mars 2025) et Inter - Hellas Vérone (6 janvier 2024).

Dans le dossier Udinese-Parme, il est reproché à Rocchi d’être intervenu directement auprès de l’assistance vidéo Daniele Paterna, qui ne souhaitait pas initialement convoquer l’arbitre Fabio Maresca devant l’écran après une main supposée dans la surface parmesane.

« Regarde la position du bras, il semble collé au corps », a-t-il commenté avant de jeter un bref coup d’œil par-dessus son épaule. Quelques secondes plus tard, il s’est retourné et a conclu : « C’est peut-être un penalty. » Udinese a ainsi obtenu la sentence, transformée par Florian Thauvin pour une victoire 1-0.

Le procureur affirme disposer de preuves suffisantes : Paterna se serait tourné vers Rocchi, lequel aurait frappé plusieurs fois à la vitre du poste de vidéo-assistance alors que l’équipe VAR débattait de la possible sanction. La séquence vidéo, disponible ci-dessous, est au cœur de l’enquête.

Selon nos informations, Rocchi serait intervenu avant Bologne - Inter après que la désignation de Daniele Doveri a suscité l’ire des Nerazzurri. Pour des raisons non précisées, l’Inter n’appréciait pas cette nomination, poussant Rocchi à remplacer Doveri par Andrea Colombo. Une décision qui a permis à l’Inter d’éviter la présence de Doveri sur ses « matchs les plus importants ».

Pourtant, cette décision n’a pas porté chance aux Nerazzurri : Riccardo Orsolini a inscrit le but décisif (1-0) en fin de match, suite à une remise en jeu effectuée trop haut sur le terrain. Daniele Doveri, écarté de Bologna-Inter, a finalement officié lors du derby Inter-Milan en Coppa Italia, afin d’éviter qu’il ne dirige la finale. Les Rossoneri l’ont emporté 3-0.

En janvier 2024, lors de Inter-Hellas Vérone, Rocchi serait également intervenu directement sur la VAR. Avant le but du 2-1 inscrit par l’Interiste Davide Frattesi à la 93^e minute, son coéquipier Alessandro Bastoni avait touché le Parmesan Ondrej Duda avec son coude. L’arbitre Michael Fabbri a accordé le but, mais a attendu la validation du VAR, Luigi Nasca.

Nasca a vérifié la position de hors-jeu et d’éventuelles autres irrégularités sur la phase, sans détecter d’infraction ; il a donc confirmé la validité du but. Curieusement, le coup de coude de Bastoni n’a fait l’objet d’aucun examen. Selon le procureur, Nasca s’en est « délibérément abstenu en concertation avec d’autres ».

Rocchi sera entendu le 30 avril et s’est depuis mis en retrait de ses fonctions de responsable de l’arbitrage. Il clame son innocence : « Je suis certain d’en sortir indemne et plus fort qu’avant. »