Le Marocain Sofiane Boufal est arrivé en Libye ce dimanche, en vue de finaliser son transfert au club d'Al-Ittihad, après être devenu libre à la suite de son départ du Havre lors de la période estivale des transferts.

Le site marocain « Hespress » a indiqué que Boufal, âgé de 32 ans, est arrivé en Libye pour se préparer à signer avec Al-Ittihad, dans le cadre d'un transfert qui intervient après la fin de son engagement avec Le Havre, qu'il avait rejoint lors de la période hivernale des transferts la saison dernière.

Boufal a disputé 17 matchs avec Le Havre, au cours desquels il a inscrit un but et délivré 4 passes décisives, avant de quitter le club et de devenir disponible pour un transfert libre.

Selon le rapport, le joueur marocain a suscité l'intérêt de plusieurs clubs européens, notamment en Ligue 2 française et en Liga espagnole, mais sa destination la plus probable semble se diriger vers le championnat libyen, par la porte d'Al-Ittihad.

« Hespress » a signalé que Boufal percevra, selon les rapports, un salaire annuel dépassant les 4 millions d'euros en Libye, en cas de finalisation officielle de l'accord.

Boufal possède une large expérience sur les terrains européens, après avoir connu des expériences avec plusieurs clubs, aux côtés de son parcours international avec l'équipe nationale du Maroc, dont il a été l'un des éléments au cours des dernières années.