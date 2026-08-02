Le Marocain Azzedine Ounahi est de retour dans les plans du Barça, dans un contexte où Frenkie de Jong pourrait être absent plusieurs mois en raison d'une blessure, et où Marc Casadó pourrait partir lors de la période de transferts actuelle.

Selon le journal espagnol « Mundo Deportivo », le Barça étudie tous les scénarios, le club disposant d'une liste de joueurs candidats à un renfort à divers postes, en prévision de tout imprévu.

La blessure de Frenkie de Jong, qui pourrait l'éloigner des terrains plusieurs mois, pourrait pousser le Barça à chercher, du côté du Spotify Camp Nou, une recrue peu coûteuse au poste de milieu de terrain.

Par ailleurs, l'éventuel départ de Marc Casadó lors de la période de transferts actuelle renforcerait le besoin de consolider l'entrejeu.

En conséquence, Azzedine Ounahi, âgé de 26 ans, pourrait entrer dans le viseur du Barça.

Le club catalan étudie la possibilité de recruter le joueur, d'autant plus qu'après la relégation de Gérone, le milieu de terrain marocain pourrait partir pour un montant proche de 10 millions d'euros, un coût que le Barça peut assumer, surtout si le club compte vendre Casadó pour 40 millions d'euros.

La direction du Barça fait face à une forte concurrence d'autres clubs ayant manifesté un intérêt décisif pour le joueur, au premier rang desquels le Real Betis, prêt à débourser une somme importante pour conclure l'affaire.

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille cherche à régler rapidement son avenir, ce qui fait de la semaine prochaine une échéance décisive pour déterminer sa prochaine destination.

Le nom d'Ounahi avait été associé au club catalan à la fin de l'année 2022 et au début de l'année 2023, à la suite de sa grande performance avec la sélection du Maroc lors de la Coupe du monde au Qatar.