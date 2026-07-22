Selon le spécialiste des transferts Matteo Moretto, le milieu de terrain aurait déjà donné son accord aux « Royaux ». L’entourage du tout nouveau champion du monde serait sur le point de finaliser les modalités du contrat.

Aucun contact n’aurait toutefois encore eu lieu avec les représentants de Manchester City. Les Skyblues tentent depuis plusieurs mois, en vain, de prolonger le contrat du joueur de 30 ans, qui expire en 2027.

Ces informations concordent avec les récentes déclarations de l’expert en transferts Fabrizio Romano, selon lesquelles Rodri « rêverait » et « adorerait » porter le maillot madrilène. Pour le meilleur joueur de la Coupe du monde 2026, un transfert dans la capitale espagnole reviendrait à un retour aux sources : Rodri a été formé à l’Atlético de Madrid et a porté le maillot des Colchoneros lors de la saison 2018-2019. Déjà, en mars dernier, il confiait qu’il serait « difficile de refuser » une approche du Real.

Rodri au Real Madrid ? Un revirement présumé de la part de Florentino Pérez

Romano admet toutefois qu’un transfert ne deviendrait réaliste qu’après la saison à venir, lorsque le joueur serait, dans la situation actuelle, libre de tout frais de transfert, car le président du Real, Florentino Pérez, s’opposerait pour l’instant à cette recrue. C’est ce qu’avait également rapporté The Athletic. Toutefois, selon un article récent de Radio Marca, la situation aurait évolué : le journal aurait revu sa position.

L’intérêt du Real pour Rodri n’est toutefois pas nouveau. Dès qu’il a remporté le Ballon d’Or à l’issue de sa saison 2023/24, des rumeurs avaient déjà couru selon lesquelles les Blancos l’auraient désigné pour succéder au duo de milieu de terrain de longue date Toni Kroos et Luka Modric – alors que c’est justement ce club qui avait boycotté à l’époque la cérémonie de remise de la plus grande distinction individuelle du football mondial.

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Real Madrid : toujours pas de nouveau milieu défensif pour José Mourinho

Pourtant, deux ans plus tard, le club merengue reste en quête d’un véritable maître à jouer. Après deux exercices sans titre et le retour de José Mourinho sur le banc, la direction madrilène s’active depuis des semaines pour assembler un effectif de haut vol, mais aucun milieu ne possède encore le profil de Rodri. Les nouvelles recrues incluent le latéral gauche Marc Cucurella, le latéral droit Denzel Dumfries, le défenseur central Ibrahima Konaté et le milieu offensif Bernardo Silva. Michael Olise, actuellement au Bayern Munich, pourrait également renforcer l’attaque.

Selon certaines sources, Mourinho chercherait toujours à renforcer le milieu défensif. Dans l’effectif actuel, Aurélien Tchouameni, Eduardo Camavinga et le produit du centre de formation Thiago Pitarch peuvent évoluer à ce poste. Les deux premiers n’ont toutefois pas toujours convaincu ces derniers temps, ce qui explique pourquoi des rumeurs de départ avaient déjà circulé à leur sujet à l’issue de la saison 2025/26, jugée décevante.

Si Rodri arrivait, Camavinga pourrait être poussé vers la sortie, d’autant que le contrat de Tchouameni a récemment été prolongé jusqu’en 2031. Récemment, des rumeurs persistantes évoquaient même un transfert vers Manchester United.