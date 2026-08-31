Un revirement sans précédent qui inquiète la star du Barça

La situation sportive du Français Jules Koundé, la star du Barça, a connu un tournant sans précédent depuis son arrivée au stade Spotify Camp Nou.

Le journal Sport a indiqué que Koundé, après avoir été un joueur titulaire indispensable aussi bien avec Xavi Hernández que durant la première phase du mandat de Hansi Flick, a débuté cette saison dans un rôle secondaire au sein de l'effectif de l'équipe.

Nul doute que cette situation contraindra Jules Koundé à batailler avec force pour retrouver son rôle de premier plan avec le club catalan.

La feuille de route établie par l'entraîneur allemand à la fin de la saison dernière laissait déjà présager ce changement dans la hiérarchie des joueurs, puisque le plan du staff technique prévoyait qu'Eric García s'installe définitivement au poste d'arrière droit.

Après une année complète durant laquelle il a joué en tant que solution d'urgence à différents postes, que ce soit comme défenseur central, latéral ou même milieu défensif, Flick estime que García est le choix idéal pour se stabiliser sur le flanc droit et former une association fluide de ce côté avec Lamine Yamal.

Cette décision signifiait le retour de Koundé dans l'axe de la défense, un poste où il s'est historiquement senti plus à l'aise et qu'il avait lui-même réclamé durant ses premiers mois au club, mais la marge de manœuvre dans l'axe est désormais limitée.

Le duo composé de Pau Cubarsí et Gerard Martín entame la saison dans une position parfaitement stable et part comme premier choix pour le onze de départ. À cela s'ajoute la prestation d'Andreas Christensen, qui a bouclé une préparation solide et bénéficie de la pleine confiance du staff technique.

L'impact de cette nouvelle situation s'est clairement reflété dès le début des compétitions officielles : lors des deux premiers matchs de la Liga, la participation du défenseur français a été très limitée et bien loin du nombre de minutes qu'il avait l'habitude d'obtenir.

Après une saison précédente durant laquelle son niveau a reculé par rapport à sa première saison sous les ordres de Flick, Koundé doit désormais accepter un rôle qui exige de lui un effort considérable et continu à l'entraînement comme en match afin de changer sa situation et de retrouver sa place.

Dans le même temps, la situation contractuelle du joueur et son avenir étaient présents dans les calculs du club durant la période des transferts estivaux. Le marché des transferts restant ouvert et une saison complète l'attendant, le défi qui se présente à Koundé consiste à travailler avec force à l'entraînement afin de modifier le regard que porte l'entraîneur sur lui et de retrouver l'importance sportive qu'il a perdue.

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