Selon la presse, Al-Nasr a renoncé à l’Espagnol Roberto Martínez, sélectionneur du Portugal, pour nommer l’Australien Ange Postecoglou.

Le club saoudien a officialisé ce vendredi la nomination de l’Australien, qui succède au Portugais Jorge Jesus et s’est engagé pour deux saisons, jusqu’en 2028.

Cette officialisation a surpris les observateurs, car le nom de Postecoglou n’apparaissait pas dans les médias ces dernières heures, alors que toutes les spéculations indiquaient que Roberto Martínez serait le prochain entraîneur d’Al-Nassr.

Selon le quotidien saoudien Al-Sharq Al-Awsat, ce revirement a eu lieu au cours des 72 dernières heures, période durant laquelle les discussions avec Postekoğlu ont été engagées en vue de sa prise de fonction à la tête d’Al-Nassr la saison prochaine.

Selon le quotidien, Martinez était bien en pole position, mais la direction a fait machine arrière, estimant que ses exigences salariales étaient trop élevées au regard du budget disponible.

Le PDG du club, José Semedo, et le directeur sportif, Simao Coutinho, ont alors suggéré plusieurs candidats de remplacement, sans convaincre la direction, notamment en raison de leurs exigences financières.

Finalement, la direction a tranché en faveur de Postecoglou, estimant que ses exigences salariales s’alignaient mieux avec le budget du club.