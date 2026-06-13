L'équipe d'Argentine, tenante du titre mondial, le gardien d’Aston Villa Emiliano Martínez pourrait manquer le match d’ouverture contre l’Algérie, mardi soir, pour le compte de la première journée de la phase de groupes de la Coupe du monde 2026. Le portier souffre toujours d’une lésion au majeur de la main droite, qui n’a pas significativement évolué malgré le retrait de l’attelle hier.

Selon la télévision argentine, qui a filmé la dernière séance d’entraînement, le gardien semblait toujours souffrir en fin de séance. bien qu’il ait retiré son plâtre vendredi pour la première fois. Selon la presse argentine, le staff technique de Lionel Scaloni envisagerait sérieusement de le laisser au repos lors de l’ouverture afin d’éviter toute récidive.

Selon la presse argentine, le staff technique envisagerait sérieusement de le laisser au repos lors de l’entrée en lice afin d’éviter toute récidive qui pourrait l’éloigner des rencontres suivantes, d’autant que la compétition est longue et exige d’un gardien titulaire une condition physique irréprochable. Il serait alors remplacé par Jerónimo Rulli, le portier de Villarreal, qui possède une solide expérience internationale et jouit de la confiance du staff technique.

Un match Argentina-Algérie présenté comme l’un des temps forts du premier tour, que le tenant du titre aborde avec l’intention de bien lancer sa campagne afin d’éviter de répéter le scénario qatari de 2022, quand il avait été surpris 2-1 par l’Arabie saoudite dès l’entame. une défaite qui avait placé l’équipe sous une pression immense avant qu’elle ne se reprenne et ne conquière finalement le trophée.

Outre l’incertitude concernant Martínez, l’arrière gauche Nicolás Tagliafico est également forfait. Un coup dur supplémentaire pour le staff, contraint de repenser sa défense avant ce rendez-vous périlleux qui servira de véritable test à la préparation et à la capacité du champion en titre à défendre son sacre continental malgré les absences.