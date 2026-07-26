Un rêve vieux de 12 ans sur le point de se réaliser

Le nom de la star égyptienne Mohamed Salah est revenu au premier plan sur le marché des transferts, après que des rapports de presse turcs ont révélé que le club de Besiktas était proche de réaliser un rêve attendu de longue date en s'attachant les services du capitaine de l'Égypte, dans une opération dont les racines remontent à plus d'une décennie, la première tentative ayant échoué en 2014.

Selon les informations rapportées par le site turc « kayserihaber », la direction de Besiktas est parvenue aux phases finales de ses négociations avec Mohamed Salah et son agent Ramy Abbas, dans un climat de grand optimisme quant à la possibilité de boucler l'opération dans les prochains jours.

Ce n'est pas la première fois que Besiktas tente de recruter Mohamed Salah, l'intérêt du club turc pour la star égyptienne remontant à 2014, lorsqu'il évoluait dans les rangs de Chelsea, en Angleterre.

À cette époque, Besiktas avait cherché à s'attacher les services de Salah, mais l'opération n'avait pas abouti, son agent Ramy Abbas ayant préféré un transfert du joueur à la Roma, en Italie, réduisant à néant, provisoirement, les espoirs du club turc.

Besiktas retente sa chance après 12 ans

Douze ans plus tard, la direction de Besiktas a décidé de rouvrir le dossier, profitant des circonstances actuelles pour relancer les négociations avec l'une des plus grandes vedettes du football mondial.

Le rapport a confirmé que les contacts entre les deux parties ont connu une évolution notable ces derniers temps, et que les négociations avancent de manière positive, après que des accords ont été trouvés sur un certain nombre de points, tandis que quelques détails finaux restent encore en discussion.

La dernière offre sur la table de Salah

Le rapport a indiqué que les négociations sont menées par le président du club, Serdal Adalı, qui a présenté l'offre finale à Mohamed Salah et à son agent, dans l'attente d'une réponse officielle du joueur avant de conclure définitivement l'opération.

Un climat d'optimisme règne au sein du club turc quant à la possibilité de parvenir à un accord, d'autant que les négociations ont atteint leurs dernières phases.

Lundi pourrait tout décider

Le site turc a précisé que la journée de lundi sera déterminante pour l'avenir de l'opération, plusieurs parties concernées par le transfert étant attendues à Istanbul pour tenir d'ultimes réunions visant à régler tous les détails en suspens.

Si les réunions se déroulent comme prévu, Besiktas pourrait annoncer avoir réussi à conclure une opération attendue de longue date, 12 ans après sa première tentative de recruter Mohamed Salah.