Joan Laporta, le président du Barça, a affiché son grand optimisme quant au début de saison de son équipe, affirmant que le club catalan possède tous les atouts pour concourir dans toutes les compétitions, avec la Ligue des champions en tête des priorités.

Laporta a assisté à la traditionnelle cérémonie de dépôt de gerbe devant le monument de Rafael Casanova, à l'occasion de la fête nationale de la Catalogne, à laquelle le Barça était présent comme chaque année.

Malgré son souci de garder son calme, le président du Barça a insisté sur la nécessité de ne pas se laisser emporter par ce début en fanfare, déclarant dans des propos rapportés par le journal « Sport » : « Nous devons garder les pieds sur terre, car la saison vient tout juste de commencer. »

Mais il a rapidement révélé l'ampleur de son optimisme au vu de ce que produit l'équipe, ajoutant : « Nous espérons maintenir ce niveau, avec un grand engagement. Et pour gagner cette année, il faut courir. L'engagement de l'équipe et du club est un signal fort. »

Éloges à Lamine Yamal

Laporta a évoqué les propos de Lamine Yamal sur l'importance de courir et de presser durant les matchs, saluant la maturité dont fait preuve la jeune star malgré son jeune âge.

Il a déclaré : « Ce que dit Lamine à 19 ans mérite beaucoup de considération, car sa maturité est stupéfiante. C'est un exemple parfait de la nécessité pour l'équipe de rester concentrée et de ne pas se relâcher, afin de se battre pour tout. »

Laporta estime que l'état d'optimisme au sein du Barça est justifié, notamment au vu d'un effectif solide et équilibré, affirmant : « Nous avons une équipe très compétitive et équilibrée, et Deco a fait un travail formidable. Tout le monde doit être pleinement concentré, car nous avons beaucoup de qualité et nous pouvons composer deux équipes compétitives : il n'y a pas de place pour le relâchement. »

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Le rêve du quadruplé

Laporta a clairement dévoilé le plafond des ambitions du Barça cette saison, affirmant que le club vise à remporter toutes les compétitions possibles.

Le président du Barça a déclaré : « Nous sommes candidats à la conquête des titres. Nos objectifs cette année sont de gagner le championnat, la Coupe du Roi, la Supercoupe et la Ligue des champions. Nous devons toujours préserver l'esprit d'équipe, et penser de cette manière nous conduira à remporter des titres. »

Le Barça n'a plus remporté 4 titres ou plus en une seule année depuis 2015, lorsqu'il s'était adjugé, sous la direction de Luis Enrique, le championnat, la Coupe, la Ligue des champions, la Supercoupe d'Europe et la Coupe du monde des clubs.

Une priorité européenne

Malgré les ambitions du Barça dans toutes les compétitions, Laporta n'a pas caché que la Ligue des champions occupe une place particulière dans ses calculs, déclarant : « Nous avons un enthousiasme particulier à l'idée de remporter la Ligue des champions. »

Les propos de Laporta interviennent dans le contexte du bon début de l'équipe sous la direction de Hansi Flick, qui a renforcé la confiance de la direction dans la capacité du Barça à rivaliser fortement sur le plan national et continental, avec une volonté manifeste de reconquérir le titre européen absent des vitrines du club depuis 2015.

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