Un retour au Barça ? Iniesta se prononce enfin

L’ancienne idole du Camp Nou s’est exprimée sur un possible come-back chez les Blaugrana.

La star du Vissel Kobé, Andres Iniesta, a ouvert la porte à un retour au FC Barcelone.

Aujourd'hui âgé de 38 ans, le milieu de terrain affirme qu'il continuera à jouer pour le Vissel Kobe. Et pour la suite, il n’exclut pas un retour dans son ancienne maison. Mais pas en tant que joueur.

Iniesta prêt à retourner chez lui

Il a déclaré ce week-end quand l’idée d’un retour au Camp Nou lui a été soumise : "Je vais continuer une année de plus ici et ensuite nous verrons. J'aimerais revenir au Barça, c'est ma maison, mais je ne sais pas encore à quel titre : entraîneur, directeur sportif ou quelque chose comme ça".

"De toute façon, la première chose que je dois faire est de m'entraîner et, pour l'instant, je me vois encore comme un joueur, a poursuivi le champion du monde 2010. C'est agréable de penser que quelqu'un qui a été et donné autant à un club peut continuer à le faire même s'il arrête de jouer, mais les bonnes conditions doivent être réunies pour cela", a-t-il ajouté.

Iniesta a aussi indiqué qu’il avait trop de respect pour Barcelone pour y retourner en se tournant les pouces. "Vous ne pouvez pas dire 'je ne vais rien faire, mais laissez-moi revenir'".

Iniesta loue le milieu actuel du Barça

S'exprimant auprès de La Gazzetta dello Sport, Iniesta a également donné son avis sur le milieu du Barça actuel : "La carrière de Sergio (Busquets) est l'une des meilleures de l'histoire du football. Gavi et Pedri ont à leurs côtés quelqu'un de qui ils peuvent apprendre beaucoup, qui peut les soutenir et les aider à grandir sur et en dehors du terrain".

"Ce sont deux très jeunes garçons qui ont un grand présent et un avenir spectaculaire. Il est clair qu'ils doivent convaincre autant Xavi que moi. Ils portent le football en eux, on ne remarque pas qu'ils souffrent sur le terrain ou qu'ils fuient les responsabilités. On voit qu'ils aiment ça et c'est quelque chose qui vient de l'intérieur : on l'a ou on ne l'a pas ", a conclu le chevronné milieu ibérique.