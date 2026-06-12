Un record d'or attend Hakimi face au Brésil

Achraf Hakimi, la star du Paris Saint-Germain, se prépare à inscrire son nom dans l’histoire du football marocain. En affrontant le Brésil samedi (heure de la côte Est des États-Unis) dans le cadre de la Coupe du monde 2026, il pourrait devenir le joueur marocain le plus capé en phase finale.

En cas de présence sur la pelouse face à la Seleção, le défenseur atteindra 11 rencontres mondiales et surpassera ainsi le record de 10 matches qu’il co-détient actuellement avec Hakim Ziyech.

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Ses dix rencontres ont été disputées lors des éditions 2018 et 2022 (trois en Russie, sept au Qatar).

Derrière eux, Youssef En-Nesyri, Sofiane Amrabat et Romain Saïss comptent chacun 8 rencontres.

Les Lions de l’Atlas figurent dans le groupe C de la Coupe du monde 2026, en compagnie du Brésil, de l’Écosse et d’Haïti.

Les supporters marocains rêvent de rééditer, voire de surpasser, la performance de 2022, lorsque les coéquipiers de Hakimi avaient terminé quatrièmes, un exploit sans précédent pour un pays arabe et africain.