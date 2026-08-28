Manchester City s'est immiscé dans la crise opposant Julian Alvarez à l'Atlético Madrid, après que le club anglais a entamé des démarches pour étudier la possibilité d'un retour de l'attaquant argentin à l'Etihad Stadium sous forme de prêt, dans un rebondissement surprenant qui ajoute un nouveau protagoniste au feuilleton de l'avenir du joueur, en ces derniers jours du mercato.

Selon les informations du quotidien espagnol Marca, Manchester City a pris contact avec l'Atlético Madrid au cours des dernières heures, afin de connaître la position du club espagnol quant à un éventuel prêt d'Alvarez, dans un contexte de crise offensive que traverse l'équipe de Pep Guardiola après les départs d'Omar Marmoush et de Savinho, ce qui a poussé la direction du club à remettre sur la table le nom de l'attaquant argentin comme option possible.

La démarche de City paraît surprenante, d'autant plus qu'Alvarez avait lui-même choisi de quitter l'équipe il y a deux ans, après avoir peiné à obtenir le statut qu'il recherchait en raison de la présence du Norvégien Erling Haaland, avant de rejoindre l'Atlético Madrid en quête d'un rôle plus important et d'un espace plus large pour briller.

Mais le retour du joueur en Angleterre ne sera pas chose aisée, les données indiquant que la démarche de Manchester City n'a jusqu'à présent pas dépassé le stade de la prise de renseignements. Le club se heurte par ailleurs aux mêmes obstacles qui ont empêché Arsenal de progresser de manière décisive vers l'accord.

En tête de ces obstacles figure la position d'Alvarez lui-même, le joueur ne semblant pas emballé pour le moment par l'idée d'un retour en Premier League, tandis que l'Atlético Madrid maintient sa position ferme et refuse de s'engager dans toute opération qui n'apporterait pas au club des gains exceptionnels, la valeur du joueur étant estimée à plus de 150 millions d'euros.

Au cœur de ces développements, Alvarez a tenté de revenir au calme au sein de l'Atlético, après avoir manqué les entraînements de l'équipe pendant trois jours consécutifs, avant de disputer une séance individuelle le vendredi soir en compagnie de plusieurs membres du staff technique, conformément au programme mis en place par le club pour le préparer, signe de sa volonté de mettre fin à l'agitation entourant son avenir.

De son côté, l'Argentin Diego Simeone a conservé sa position posée, affirmant avant la rencontre face à Séville qu'Alvarez ne serait pas disponible pour le match et ne voyagerait pas avec l'équipe, tout en évitant d'adresser la moindre critique au joueur. Il a insisté sur la fermeté et la clarté de la position de la direction du club, tout en soulignant son espoir de voir l'attaquant rester dans les rangs de l'équipe.