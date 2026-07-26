Un rebondissement inattendu bouleverse l'avenir de Chiesa à Liverpool

Malgré les spéculations persistantes autour de son avenir à Liverpool, l'Italien Federico Chiesa a lancé un message clair confirmant sa volonté de rester, insistant sur le fait que toute sa concentration est tournée vers l'idée de s'imposer avec les Reds au cours de la nouvelle saison, en pleine ouverture de l'ère de l'entraîneur espagnol Andoni Iraola.

Les déclarations de Chiesa sont intervenues après sa participation au premier match amical sous la direction d'Iraola, qui a vu Liverpool s'imposer face à Sunderland sur le score de 4-2, le joueur italien étant parvenu à inscrire l'un des buts de son équipe, se donnant ainsi un coup de fouet moral en ce début de nouvelle étape.

Chiesa a affirmé qu'il ne pensait actuellement à aucun autre club, malgré les rumeurs l'ayant lié à un départ d'Anfield durant la période des transferts. Le joueur italien a déclaré aux journalistes : « Pour l'instant, je suis heureux ici à Liverpool. J'aime le club, j'aime les supporters, j'aime tout. »

Il a ajouté, dans des propos rapportés par le radiodiffuseur britannique « BBC » : « Je fais tout mon possible pour avoir ma chance ici, et ensuite on verra ce qui se passera. En ce moment, la seule chose à laquelle je pense, c'est Liverpool. »

Deux saisons difficiles avec les Reds

Chiesa n'a pas eu sa chance pleine et entière depuis son arrivée à Liverpool en provenance de la Juventus à l'été 2024 pour 12,5 millions de livres sterling, avec un contrat courant jusqu'à l'été 2028.

Au cours des deux dernières saisons, et plus précisément sous la direction de l'entraîneur néerlandais Arne Slot, le joueur âgé de 28 ans n'a été titulaire que lors d'un seul match de Premier League, tout en inscrivant cinq buts en 50 matches toutes compétitions confondues.

En juin dernier, dans des propos accordés au journal « La Gazzetta dello Sport », Chiesa avait laissé entendre qu'un départ était possible si sa situation actuelle se prolongeait, déclarant : « Si je ne parviens pas à obtenir de la régularité en Premier League, il me faudra chercher une autre destination. »

Un nouveau départ avec Iraola

Interrogé sur le point de savoir s'il considérait l'arrivée d'Andoni Iraola comme une nouvelle chance de relancer sa carrière avec Liverpool, Chiesa a affirmé que chaque saison apportait avec elle une nouvelle opportunité, mais qu'il préférait se concentrer sur le travail sur le terrain.

Il a déclaré : « Je ne sais pas, c'est difficile à dire. Chaque début d'année représente toujours un nouveau départ. Il y a peut-être eu trop de nouveaux départs, mais cela ne m'importe pas. J'essaie simplement de donner le meilleur de moi-même pour ce nouvel entraîneur. »

Il a précisé qu'il avait le même état d'esprit la saison dernière, ajoutant : « Sous la direction d'Arne Slot également, j'essayais de donner le meilleur de moi-même. »

L'international italien a reconnu avoir ressenti, la saison dernière, qu'il méritait un rôle plus important au sein de l'équipe, tout en affirmant son plein respect pour les décisions du staff technique.

Il a déclaré : « L'an dernier, je me sentais prêt à jouer un rôle plus important, mais cela dépendait de l'entraîneur et de sa volonté de me faire jouer ou non. Bien sûr que je voulais jouer davantage, mais c'est la réalité. »

Il a conclu ses propos ainsi : « L'entraîneur a pris sa décision, il avait ses plans tactiques et ses propres choix, et je n'ai rien à dire à ce sujet. C'est ça, le football. Quant à cette année, disons qu'il s'agit d'un nouveau chapitre ; il y a un nouvel entraîneur, et je dois me concentrer là-dessus. »