Michael Carrick, l'entraîneur de Manchester United, a exprimé sa déception après la défaite de son équipe face à Milan sur le score de 4-2, lors du match amical qui les a opposés dans la ville de Wroclaw, dans le cadre des derniers préparatifs avant le début de la nouvelle saison, affirmant que son équipe n'a pas affiché le niveau attendu et qu'il n'était pas question de chercher des excuses.

Carrick a déclaré, dans des propos accordés à la chaîne « MUTV » après la rencontre, que la période de préparation avait été globalement positive, mais il a insisté sur la nécessité de tirer les enseignements de la défaite face à Milan et de travailler à corriger les erreurs, d'autant plus qu'un certain nombre de joueurs disputent encore leurs premières minutes avec l'équipe en vue de la nouvelle saison.

L'entraîneur de Manchester United a ajouté que son équipe ressentait de la déception à l'égard de la prestation livrée face à Milan, expliquant qu'il existait différentes raisons derrière le niveau affiché par les joueurs, mais il a refusé de les considérer comme des justifications, soulignant que la vérité fondamentale était que l'équipe n'avait pas joué de la bonne manière requise.

Manchester United a entamé la rencontre avec force, après que Harry Maguire eut ouvert le score au bout d'à peine 100 secondes, profitant d'une balle de tête pour placer son équipe en tête, avant que Samuel Chukwueze ne parvienne à égaliser pour Milan par la suite.

United a repris l'avantage en seconde période grâce à un but signé Patrick Dorgu, mais le club italien a rapidement renversé la situation, après que Alieu Fadera, puis Gonzalo Ramos et Ruben Loftus-Cheek eurent inscrit 3 buts consécutifs, permettant à Milan de conclure la confrontation sur le score de 4-2.

Cette défaite face à Milan n'est que la deuxième de Manchester United sur les 6 matchs amicaux disputés par l'équipe durant la période de préparation, qui a également été marquée par sa victoire sur l'Atlético Madrid et son match nul contre le Paris Saint-Germain, champion d'Europe, sur le score de 1-1.

La rencontre a été marquée par le retour de Marcus Rashford sous le maillot de Manchester United pour la première fois depuis décembre 2024, après la fin de sa période de prêt à Barcelone, Carrick l'ayant lancé dans le cadre des 6 changements qu'il a effectués durant le match afin d'offrir au plus grand nombre de joueurs possible la chance d'obtenir des minutes avant le début de la saison.

Carrick a affirmé que ces minutes seront bénéfiques pour les joueurs, mais il a dans le même temps souligné que le fait pour Manchester United de disposer d'un effectif solide placera le staff technique devant des décisions difficiles concernant la composition et les éléments sur lesquels il s'appuiera au coup d'envoi des compétitions officielles.

Manchester United débutera son parcours en Premier League le 22 août, lorsqu'il affrontera Hull City, tout juste promu, lors du premier test officiel de l'équipe après la fin de la période de préparation, le staff technique souhaitant tirer parti des leçons révélées par la confrontation face à Milan avant de plonger dans l'atmosphère de la véritable compétition.