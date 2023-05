Un prêt, la solution miracle pour Neymar ?

Le Paris Saint-Germain estime que sa relation avec Neymar Junior est terminée.

L'été dernier, des informations ont circulé selon lesquelles Neymar était à vendre, et cette saison n'a guère convaincu les dirigeants du Paris Saint-Germain qu'ils avaient eu tort d'adopter cette approche.

Neymar a souffert de blessures tout au long de la campagne et, une fois de plus, il n'était pas présent lors du match décisif de Ligue des champions contre le Bayern de Munich. Des fans se sont également rendus chez lui cette semaine pour lui demander de quitter le club, ce qui a été suivi d'une série de "likes" du joueur lui-même sur des posts qui ne présentaient pas le PSG sous son meilleur jour.

Selon la Cadena SER (via Sport), le PSG est prêt à laisser Neymar partir en prêt cet été, même s'il aimerait inclure une option d'achat. Le Brésilien a encore deux ans de contrat et son salaire risque d'être un obstacle majeur.

Compte tenu du profil de Neymar et de ses dépenses, les options sont limitées. Seuls les grands clubs de Premier League et peut-être, dans une moindre mesure, le Real Madrid et le FC Barcelone pourraient l'accueillir, mais ses blessures et l'image publique qu'il a de son manque de professionnalisme dissuaderont la plupart des clubs d'investir massivement dans le joueur.