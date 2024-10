"Un pleurnichard", une légende du Real attaque une star du Barça

Real Madrid vs FC Barcelone

Pour l’ancien meneur de jeu du Real Madrid, Wesley Sneijder, Busquets était une véritable nuisance.

Sergio Busquets est sans aucun doute l’un des meilleurs milieux défensifs de l’histoire du football, même s’il n’est pas du goût de tout le monde.

S’adressant à Ziggo Sport, Sneijder – qui a également affronté Busquets au niveau international à plusieurs reprises – s’en est pris à l’ancien pivot de Barcelone et de l’Espagne, qui évolue actuellement à l’Inter Miami.

« Busquets était un joueur extrêmement agaçant, il donnait toujours des coups aux autres mais n’était jamais capable d’en recevoir. Dès qu’il recevait un coup, il se mettait à pleurer. Un vrai pleurnichard. Je me suis littéralement battu avec lui à chaque match. À un moment donné, je lui ai dit : « Je te verrai à Ibiza cet été, puis on en reparlera. »

« En 2010, nous avons battu Barcelone 3-1 à domicile, puis nous avons dû aller au Camp Nou et après 8 minutes, Motta l’a frappé et Busquets s’est mis à rouler par terre en regardant dans ses mains si Motta avait reçu un carton rouge, puis il s’est relevé et il était bien, le pleurnichard. Un gars désagréable à affronter. »

Barcelone et Busquets ont certainement eu le dessus sur Sneijder pendant ses deux années au Real Madrid, et il a également remporté la Coupe du monde 2010 contre lui en Afrique du Sud. Il est peu probable qu’il soit affecté par les commentaires.