Le Barça a tracé une voie claire pour le développement de son jeune talent belge Jessy Bisiwu, âgé de 18 ans, dans l'attente de la finalisation des démarches qui lui permettront de réintégrer normalement les entraînements de l'équipe première.

L'ailier belge s'entraîne actuellement avec le Barça Atlètic, après que des démarches bureaucratiques liées à son visa l'ont empêché jusqu'à présent d'obtenir le feu vert de la Liga pour évoluer avec l'équipe première.

Bisiwu profite de cette période pour jouer avec l'équipe réserve, puisqu'il devrait apparaître ce mercredi soir face à Reus lors d'un match amical accueilli par le stade Johan Cruyff, dans le cadre d'un plan qui lui offre des minutes supplémentaires et l'aide à s'adapter à l'ambiance de la compétition.

Mais la présence du joueur avec le Barça Atlètic ne signifie pas que le club prévoit de l'éloigner de l'équipe première, bien au contraire, puisque la direction du Barça estime que Bisiwu doit rester dans l'environnement de l'équipe première, tout en cherchant à l'y intégrer le plus rapidement possible.

Selon les informations du journal Mundo Deportivo, l'enregistrement de Bisiwu avec le Barça Atlètic représente une solution sportive au sein de l'organisation du club, car cela lui permet de disputer des matches officiels et d'obtenir des minutes lorsqu'il ne dispose pas d'un espace suffisant pour jouer avec l'équipe première.

Bisiwu avait attiré l'attention durant la période de préparation de la saison, après avoir inscrit deux buts lors de la victoire du Barça face à Bâle sur le score de 4-2, et avoir également participé au trophée Joan Gamper contre Al Ahly.

Le Barça Atlètic poursuit sa préparation pour la saison en disputant ses matches préparatoires, ayant joué quatre rencontres jusqu'à présent, au cours desquelles il a signé une victoire, un nul et deux défaites aux tirs au but.

L'équipe réserve a débuté son parcours par une défaite face à Tona sur le score de 2-1, avant de faire match nul 1-1 contre Gérone (B), puis de décrocher son unique victoire face à L'Hospitalet sur le score de 2-1.

Lors du quatrième match, le Barça Atlètic a fait match nul et vierge contre Vilanova, avant de s'incliner aux tirs au but 3-0 lors de la Coupe de la ville de Vilanova.