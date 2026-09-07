Un site sénégalais a lancé une attaque virulente contre Walid Regragui, ancien sélectionneur de l'équipe du Maroc, l'accusant de tenter d'influencer l'opinion publique avant que ne soit tranché le sort de la finale de la Coupe d'Afrique des nations 2025, dans l'affaire portée devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Le site SeneNews a publié un article intitulé : « Finale CAN 2025 : les plans suspicieux de Walid Regragui contre le Sénégal avant le verdict du TAS », dans lequel il a critiqué les apparitions médiatiques répétées de l'entraîneur marocain ces derniers temps, estimant que Regragui cherche à mener « une autre bataille contre le Sénégal » à travers les médias.

L'article a indiqué que Regragui est récemment apparu dans un podcast sur un média numérique marocain, avant de s'exprimer dans l'émission « Canal Football Club », profitant de son poste actuel de consultant sur la chaîne « Canal+ ». Le site sénégalais a estimé que ces déclarations visent à ancrer un récit selon lequel le Maroc était la partie la plus légitime pour être sacrée championne continentale.

Le site sénégalais a ajouté que Regragui, en évoquant à plusieurs reprises les événements de la finale, l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw et le comportement de la partie sénégalaise, contribue à « façonner une certaine image du match avant la décision finale du Tribunal arbitral du sport ».

Regragui accusé de « fabriquer un récit »

Le site sénégalais a estimé que les apparitions répétées de Regragui constituent une stratégie visant à influencer l'opinion publique, considérant que l'entraîneur marocain tente d'obtenir ce qu'il a qualifié de « victoire dans l'opinion publique » après que le match a été tranché sur le terrain.

Le site a également critiqué le fait que Regragui bénéficie d'un large espace médiatique par rapport à l'entraîneur sénégalais Pape Thiaw, soulignant que son nouveau poste chez « Canal+ » lui offre une grande tribune pour présenter le point de vue marocain sur les événements de la finale.

En revanche, l'article a rappelé de précédentes déclarations de Regragui avant le match, lorsqu'il avait appelé le public marocain à siffler l'équipe du Sénégal et à soutenir la sélection de son pays, estimant que cet appel a contribué à accentuer la tension de l'atmosphère entourant la finale.

Que s'est-il passé lors de la finale ?

L'équipe du Sénégal avait battu le Maroc 1-0 après prolongation, lors du match disputé au stade Prince Moulay Abdellah à Rabat le 18 janvier 2026, grâce à un but inscrit par Pape Gueye au début de la prolongation.

La finale a été marquée par une grande crise après que l'arbitre a accordé un penalty au Maroc dans les dernières minutes du temps réglementaire à la suite d'un recours à la technologie de l'assistance vidéo à l'arbitrage, avant qu'Édouard Mendy ne repousse la frappe d'Ibrahim Diaz et que la rencontre ne se prolonge jusqu'aux prolongations.

Une décision sans précédent

Le dossier a évolué de manière surprenante en mars 2026, après que la commission d'appel de la Confédération africaine de football a décidé d'annuler la décision de la commission de discipline et de considérer l'équipe du Sénégal comme perdante de la finale par forfait, avec l'adoption d'un résultat de 3-0 en faveur du Maroc, sur la base de l'article 84 du règlement de la Coupe d'Afrique des nations.

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Cela est survenu après le recours de la Fédération royale marocaine de football contre la décision de la commission de discipline, qui avait imposé en janvier des sanctions à la Fédération sénégalaise ainsi qu'à un certain nombre de joueurs et de responsables, et avait également suspendu Pape Thiaw, l'entraîneur du Sénégal, pour cinq matchs officiels et lui avait infligé une amende de 100 000 dollars pour un comportement jugé contraire à l'esprit sportif et à l'intégrité, et portant atteinte à l'image du football.

Le Sénégal saisit le TAS

La Fédération sénégalaise a rejeté la décision et a officiellement déposé un appel devant le Tribunal arbitral du sport le 25 mars 2026 contre la Confédération africaine et la Fédération royale marocaine de football, réclamant l'annulation de la décision de la CAF et la reconnaissance du Sénégal comme vainqueur de la Coupe d'Afrique des nations 2025.

Le 24 juillet 2026, le Tribunal arbitral du sport a annoncé avoir fixé au 8 octobre 2026 la date de l'audience consacrée à l'affaire à son siège dans la ville de Lausanne, en Suisse.

Par conséquent, l'affaire n'a pas encore été définitivement tranchée, malgré la décision de la commission d'appel de la CAF de sacrer le Maroc sur le plan administratif.

Alors que le football africain attend le dernier mot du TAS, le site sénégalais estime que les démarches médiatiques de Regragui s'inscrivent dans une tentative d'influencer l'opinion publique, tandis que la partie marocaine insiste sur le fait que la décision de la CAF a rétabli sa position dans l'affaire.

Au bout du compte, le dernier mot revient au Tribunal arbitral du sport, qui déterminera le sort de l'une des finales de la Coupe d'Afrique des nations les plus controversées de ces dernières années.

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