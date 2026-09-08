Le Barça a adopté une stratégie remarquable durant le mercato estival dans la gestion des dossiers des joueurs de l'académie de « La Masia » qui n'ont pas trouvé leur place dans l'équipe première sous la direction de l'entraîneur allemand Hansi Flick, et qui, dans le même temps, ne pouvaient pas continuer à jouer avec l'équipe réserve.

Selon le journal espagnol « Sport », la majorité de ces cas ont été réglés à l'approche de la fin du mercato, l'entraîneur allemand souhaitant évaluer tous les éléments durant la période de préparation de la saison et prendre une décision définitive à leur sujet, bien qu'il les connaisse déjà tous.

Les joueurs Gavi, Tomi, Espart, Guiu, Toni et Álvaro Cortés ont travaillé sous les ordres de Flick à différentes périodes, et ont tous disputé leur premier match avec l'équipe première sous sa direction, à l'exception de Guiu Fernández.

La direction du club catalan a défini ses priorités dès le départ, à savoir conclure des ventes définitives afin d'injecter des sommes d'argent qui l'aident à respecter les règles du fair-play financier et à renflouer les caisses du club, tout en conservant toujours son contrôle futur sur les joueurs.

Sur cette base, un pourcentage de revente future a été inclus dans tous les contrats, à des degrés variables : 50 % dans les cas de Gavi, Toni et Álvaro, 40 % dans le cas de Guiu, et un pourcentage moindre dans le contrat de Tomi.

Les clauses de rachat ont été liées au volume financier de chaque transaction, le club de Braga ayant versé 11 millions d'euros, en plus de 3 millions d'euros en bonus, pour recruter Tomi, sans que le Barça n'inclue de clause de rachat dans son contrat, tandis que le club a conservé cette clause dans les contrats de Guiu, Toni et Gavi, celle-ci entrant en vigueur à partir de la deuxième année, et plus précisément en 2028.

Les instructions du secrétariat technique dirigé par Deco stipulaient que si le club acheteur proposait un montant plus élevé, les négociations aboutiraient, une règle ayant été adoptée selon laquelle plus la valeur de la vente augmentait, plus le pourcentage conservé par le club catalan diminuait.

La valeur de la clause de rachat de Gavi s'élève à 14 millions d'euros, tandis que la valeur de rachat de Guiu et Toni se situe entre 10 et 15 millions d'euros.

La direction du club catalan place de grands espoirs dans la progression de tous ces joueurs, en plus d'Álvaro Cortés, considéré comme le plus mûr d'entre eux, et qui s'est assuré une place de titulaire dans l'effectif du Royal Antwerp en tant que projet de joueur professionnel de très haut niveau.

La méthode de travail du Barça est apparue clairement dès le début de l'établissement de la liste des joueurs conservés et écartés, la conviction régnant au sein du club que certains de ces joueurs finiront par réussir et par revenir dans les rangs du Barça, même si le chemin est plus difficile pour certains que pour d'autres, tout en restant une voie valable et fructueuse pour tous.



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