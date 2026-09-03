La rare apparition du jeune attaquant égyptien Hamza Abdelkarim avec le Barça en ce début de saison a soulevé de nombreuses interrogations, notamment après ses prestations remarquées durant la préparation. Mais il semble que le plan du club et de l'entraîneur Hansi Flick ne repose pas uniquement sur des considérations sportives.

Hamza Abdelkarim a été l'une des principales vedettes du Barça lors des matches amicaux disputés avant le début de la saison, après avoir inscrit 4 des 10 buts marqués par l'équipe pendant la préparation, devenant ainsi le meilleur buteur de l'équipe sur cette période. Raphinha a inscrit deux buts, tout comme Bicho, aux côtés d'un but chacun pour Karim Adeyemi et Lamine Yamal.

Les statistiques du joueur égyptien et son niveau remarquable ont donné l'impression qu'il bénéficierait d'une belle opportunité au lancement des compétitions officielles, d'autant que cela coïncidait avec la difficulté à recruter un nouvel attaquant sur le marché des transferts. Pourtant, ses apparitions sont restées jusqu'à présent extrêmement limitées.

Hamza n'a disputé que 4 minutes lors des 3 premières journées de la Liga, après être entré dans les dernières minutes de la large victoire face au Rayo Vallecano au Camp Nou, tandis qu'il n'a pas joué face à Elche au stade « Martínez Valero », ni contre l'Athletic Bilbao.

Flick éloigne Hamza des radars de la Premier League

Malgré le faible temps de jeu de ce joueur de 18 ans, les résultats du Barça soutiennent les choix offensifs de Flick, en particulier au vu du brio de Raphinha, qui a inscrit 5 buts lors des 3 premières journées de la Liga.

Mais le journal « Sport » a évoqué une autre raison derrière le fait que Hamza Abdelkarim ne bénéficie pas d'un plus grand temps de jeu, à savoir sa situation contractuelle actuelle, notamment parce que la clause libératoire de son contrat s'élève à seulement 15 millions d'euros.

La direction du Barça estime que ce montant n'est pas à la hauteur du potentiel montré par le joueur durant la préparation, ni de sa capacité à attirer l'intérêt des clubs européens, en particulier en Premier League.

Selon le rapport, la décision de Flick de ne pas davantage s'appuyer sur le joueur lors des matches officiels a été prise en coordination avec la direction sportive menée par Deco, afin d'éviter qu'il ne brille de manière remarquée tant que le marché des transferts restait ouvert, ce qui pourrait ouvrir la porte à des tentatives de certains clubs de le recruter contre le montant de la clause libératoire.

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Un nouveau contrat et une clause libératoire colossale

Après la fermeture du marché des transferts, le Barça prévoit d'entamer des négociations pour modifier le contrat de Hamza Abdelkarim et en améliorer les conditions, une démarche qui était déjà envisagée mais qui a été reportée en raison de la charge de travail lors des derniers jours du mercato.

Le plan consiste à porter la valeur de la clause libératoire à 150 millions d'euros, soit une augmentation de 900 % par rapport à la valeur actuelle, ce qui offre au club une plus grande protection avant d'accorder au joueur un rôle plus important au sein de l'équipe première, si Flick décide de s'appuyer sur lui.

Hamza Abdelkarim devrait conserver sa licence avec le Barça Atlètic, tout en continuant à s'entraîner dans l'environnement de l'équipe première, dans l'attente de la décision de Hansi Flick concernant l'attribution d'un rôle plus important au cours de la période à venir.

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