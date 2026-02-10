Un pilier du Real Madrid va prendre la porte

L'arrivée d'un nouveau défenseur central et d'un nouveau milieu de terrain est prévue, tandis que plusieurs départs clés sont possibles, parmi lesquels celui du capitaine Dani Carvajal.

Ces 18 derniers mois ont été particulièrement difficiles pour le défenseur de 34 ans. Victime d'une rupture des ligaments croisés en octobre 2024, il peine depuis à retrouver la forme, même s'il a été disponible pour les dix derniers matchs du Real Madrid, toutes compétitions confondues.

Malgré cela, il n'a disputé que deux rencontres. Sa dernière apparition, en tant que remplaçant non utilisé, remonte à dimanche contre Valence. Après le match, il était visiblement agacé lors d'une conversation avec le préparateur physique du Real Madrid, Antonio Pintus.

Selon The Athletic, des doutes subsistent au sein du club quant à l'avenir de Carvajal au Real Madrid. Son contrat expire le 30 juin et, à ce stade, il est loin d'être certain qu'il se verra proposer une prolongation.

Le rapport indique également que les représentants de Carvajal sont eux-mêmes incertains quant à son avenir au Bernabéu. À 34 ans, il a encore de belles années devant lui, même si ses récentes blessures pourraient limiter sa carrière.

Actuellement, Trent Alexander-Arnold, Fede Valverde et David Jiménez semblent lui être préférés au poste d'arrière droit. De ce fait, un départ est envisageable, surtout s'il ne parvient pas à rester en forme pendant une période prolongée.

Si Carvajal quittait le Real Madrid, les dirigeants chercheraient à recruter un remplaçant pour concurrencer Trent, étant donné que Valverde serait utilisé au milieu de terrain et que Jiménez manque d'expérience pour être un titulaire indiscutable.