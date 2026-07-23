Al-Hilal se rapproche d'une nouvelle décision sur le marché des transferts estivaux, qui pourrait ouvrir la voie à l'un des transferts les plus attendus, à savoir le recrutement du Français Ousmane Dembélé, la star du Paris Saint-Germain.

Des informations de presse avaient révélé plus tôt l'existence de contacts verbaux entre Al-Hilal et la direction du Paris Saint-Germain, afin de sonder la possibilité de recruter Dembélé, mais les négociations n'ont pas encore atteint le stade officiel.

Selon le journaliste fiable Sacha Tavolieri, la direction d'Al-Hilal a décidé de mettre en vente le Brésilien Malcom durant la période de transferts actuelle, après son exclusion des plans de l'entraîneur italien Simone Inzaghi.

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Il a précisé que le club saoudien a déjà entamé la recherche d'un nouveau club pour Malcom, dans le cadre d'une restructuration de l'équipe et pour laisser la place à de nouveaux visages avant le début de la saison prochaine.

Cette démarche indique qu'Al-Hilal se prépare à libérer une place au poste d'ailier droit, un poste qu'Ousmane Dembélé sait bien occuper, ce qui renforce les spéculations sur une possible offensive sérieuse du « Zaïm » pour boucler le transfert au cours de la période à venir.

Inzaghi cherche un ailier doté de vitesse et capable de faire la différence dans les duels individuels, des caractéristiques que possède Dembélé, considéré comme l'un des joueurs les plus en vue du Paris Saint-Germain ces dernières années, ce qui pourrait faire du départ de Malcom la première étape sur le chemin de l'arrivée de l'international français en Roshn League.