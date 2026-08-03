Manchester City poursuit ses efforts intenses pour boucler le transfert de la star de la sélection marocaine Ayoub Bouaddi, en provenance du club français de Lille, dans une opération qui pourrait être la plus marquante et la plus onéreuse de l'actuel mercato estival, au milieu d'une concurrence européenne féroce pour s'attacher les services du milieu de terrain marocain qui a attiré tous les regards lors de la Coupe du monde 2026.

Le journaliste allemand Florian Plettenberg, du réseau « Sky Sports », a révélé qu'Ayoub Bouaddi était déjà parvenu à un accord verbal complet avec la direction de Manchester City concernant les conditions personnelles, le salaire et la durée du contrat, une étape considérée comme avancée vers la finalisation de l'opération.

Les négociations avec Lille toujours dans l'impasse

Toutefois, les négociations entre les deux clubs se poursuivent activement, compte tenu des énormes exigences financières imposées par le club français de Lille pour accepter le départ de sa star marocaine, considérée comme l'un des atouts sportifs et commerciaux les plus importants de l'équipe française.

Plettenberg a indiqué que de nombreux grands clubs européens suivent avec un très vif intérêt l'évolution de la situation du milieu de terrain marocain, mais que Manchester City reste actuellement le plus proche de conclure l'opération, grâce à son avance dans les négociations et à son immense capacité financière.

Le président de Lille surprend tout le monde

Dans des déclarations qui font polémique, Olivier Létang, président du club français de Lille, a reconnu l'existence d'un large intérêt de plusieurs grands clubs européens pour recruter Bouaddi, mais il a surpris tout le monde en déclarant sur un ton catégorique : « Rares sont les clubs qui peuvent se permettre le coût d'Ayoub actuellement. »

Létang a affirmé que la star marocaine resterait dans les rangs de son équipe, précisant que les offres officielles sont bel et bien présentes, mais que la situation demeure inchangée avec toutes les parties intéressées, niant l'existence de tout accord définitif avec un quelconque club jusqu'à présent.

Lille refuse des offres officielles et réclame plus de 100 millions d'euros

Interrogé sur la possibilité que Manchester City achète le joueur marocain pour un montant dépassant la barre des 100 millions d'euros, Létang a répondu avec fermeté : « La seule vérité aujourd'hui, c'est qu'Ayoub est un joueur de Lille à 100 %. Oui, il y a bien eu des offres officielles, mais elles n'étaient absolument pas satisfaisantes, car Ayoub est un joueur très important et central pour nous et pour notre projet sportif. »