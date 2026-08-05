Un pas en arrière : Malcom tranche sur l'offre d'Al-Diriyah

Le Brésilien Malcom, ailier d'Al-Hilal, a tranché sur son avenir concernant un transfert vers le club d'Al-Diriyah, tout juste promu en Roshn Saudi League, lors de l'actuel mercato estival.

Des rapports de presse avaient révélé le souhait d'Al-Diriyah de recruter Malcom sous forme de prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine.

Selon ces rapports, Al-Hilal était ouvert à l'offre, désireux de se séparer de sa star brésilienne, alors même que le joueur n'avait pas encore donné son accord définitif pour finaliser le transfert.

Toutefois, le journal saoudien « Okaz » a confirmé que Malcom avait bel et bien accepté de rejoindre le club fraîchement promu en Roshn Saudi League pour la saison prochaine.

Al-Hilal s'emploie actuellement à régler les questions financières avec l'ailier brésilien, afin de conclure officiellement l'opération dans les prochaines heures.

Malcom a été l'une des principales vedettes d'Al-Hilal au cours des trois dernières saisons, depuis son arrivée dans l'équipe en provenance du Zénith Saint-Pétersbourg en 2023, notamment lors de sa première saison, durant laquelle le club a remporté le titre de champion sans connaître la défaite.

Au cours des trois dernières années, l'ailier brésilien a contribué au sacre de l'équipe en championnat saoudien à une seule reprise, en plus de deux titres en Coupe du Serviteur des Deux Saintes Mosquées et d'autant en Supercoupe saoudienne.