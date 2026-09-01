La Fédération royale espagnole de football s'apprête à franchir une nouvelle étape en faveur des joueuses de la sélection nationale, en concluant un accord qui leur permettra de congeler leurs ovocytes et de faciliter la planification de la maternité durant leur carrière sportive, une initiative visant à répondre à l'un des principaux défis auxquels sont confrontées les joueuses professionnelles.

L'agence « Europa Press » a confirmé que la Fédération espagnole met la dernière main à un accord avec une clinique spécialisée dans la fertilité, dans le but d'offrir aux joueuses de la sélection la possibilité de congeler leurs ovocytes, ce qui les aidera à concilier la poursuite des compétitions sportives et la planification de la fondation d'une famille au moment qui leur convient.

Cette démarche fait suite à la mise en avant, par Alexia Putellas, star de la sélection espagnole, de la question de la maternité et de la fertilité auprès des responsables de la Fédération, selon les propos rapportés par Pablo Linde dans le journal « El País », qui précise que la Fédération a répondu à cette demande et a commencé à travailler pour offrir ce service aux joueuses.

Dans des déclarations à « El País », Putellas a estimé que cette démarche représente une avancée importante, expliquant que les footballeuses font face à un défi lié à la nécessité de continuer à pratiquer le sport au plus haut niveau, en même temps que le facteur de l'âge et de l'horloge biologique, ce qui rend la question de la maternité plus complexe pour elles.

Ces évolutions interviennent parallèlement à un accord de coopération conclu par l'Association espagnole des footballeurs avec l'hôpital international Ruber, appartenant au groupe Quirónsalud, afin de fournir des services spécialisés en médecine de la reproduction aux membres de l'Association et à leurs familles.

L'accord comprend des services de préservation de la fertilité, d'insémination artificielle, de fécondation in vitro et de diagnostic génétique préimplantatoire, ainsi qu'un dépistage prénatal non invasif, avec des tarifs préférentiels pour les membres de l'Association en ce qui concerne la congélation des ovocytes.

David Aganzo, président de l'Association espagnole des footballeurs, a affirmé que cet accord s'inscrit dans l'engagement de l'Association à offrir des services qui contribuent au bien-être des footballeurs sur le terrain et en dehors, et à élargir la portée des soins pour répondre aux besoins des joueurs et de leurs familles.

Cette démarche reflète une tendance croissante dans le sport professionnel visant à protéger le parcours professionnel des joueuses désireuses de reporter la maternité, alors que la préservation de la fertilité est devenue une composante du débat sur l'avenir du sport féminin et sur la nécessité d'offrir un environnement permettant aux joueuses de planifier leur vie de famille sans devoir sacrifier leur carrière sportive.

Les informations recueillies indiquent que la Fédération espagnole se rapproche ainsi de la mise en place d'un modèle plus global de soutien aux joueuses de la sélection, de sorte que les soins ne se limitent pas au seul aspect sportif, mais s'étendent à leurs besoins en matière de santé et de famille, dans une démarche susceptible de constituer un précédent important dans le football espagnol.