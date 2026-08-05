Un parti portugais réclame l'exclusion du Maroc du dossier de la Coupe du monde 2030

Le parti LIVRE portugais a réclamé l'exclusion du Maroc de l'organisation de la Coupe du monde 2030, sur fond de la crise migratoire qu'a récemment connue la ville de Ceuta.

Cette crise a suscité de nombreuses réactions dans plusieurs pays européens, qui ne se sont pas limitées au volet politique, mais se sont étendues au dossier de l'organisation de la Coupe du monde 2030.

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Dans un message publié par le porte-parole du parti, Jorge Pinto, « LIVRE » a appelé à mettre fin à la participation du Maroc à l'organisation du tournoi, comme l'a rapporté la chaîne « RMC » française.

Pinto a déclaré : « À la lumière des événements récents, une décision courageuse s'impose : le Portugal ne peut pas participer à l'organisation conjointe de la Coupe du monde 2030 avec le Maroc. Pour sa part, le parti "LIVRE" fera tout ce qui est en son pouvoir pour éviter que l'organisation de cet événement soit associée à un pays qui n'a pas fait preuve de sa compétence et qui n'inspire pas confiance. »

Il a ajouté : « La proposition initiale prévoyait que le Portugal, l'Espagne et l'Ukraine organisent la Coupe du monde 2030. Pour de bonnes raisons, l'Ukraine est sortie du dossier et le Maroc a pris sa place. Mais cette option est aujourd'hui devenue intenable. »

De son côté, « RMC » a indiqué que retirer au Maroc le droit d'organiser la Coupe du monde 2030 semble extrêmement difficile, compte tenu du peu de temps disponible et de la poursuite de la réalisation des projets d'infrastructure liés au tournoi.

Elle a également souligné que le Maroc a renforcé la position de Gianni Infantino au sein de la FIFA lors de la dernière crise, et que tant que le responsable suisse restera à la tête de la Fédération internationale de football, les chances que Rabat perde le droit d'organisation sont quasi nulles ; les chances du Maroc d'accueillir la finale à la place de l'Espagne pourraient même augmenter.