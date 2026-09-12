Le comité des arbitres a désigné Jon Ander González Cuesta pour diriger la rencontre entre Levante et le Barça, prévue demain dimanche au stade Ciutat de València, dans le cadre du championnat d'Espagne, pour la première apparition de l'arbitre basque avec le club catalan durant sa carrière arbitrale.

Âgé de 41 ans, González Cuesta est l'un des quatre arbitres qui disputent cette saison leurs premières rencontres en Liga, tandis que Javier Iglesias Villanueva assurera le rôle d'arbitre assistant vidéo (VAR) lors de la rencontre.

La rencontre de dimanche sera le troisième match de González Cuesta en Liga, après avoir dirigé auparavant les rencontres entre Valence et le Real Betis, qui s'est soldée par une victoire de ce dernier 1-0, et entre Osasuna et Getafe, qu'Osasuna a remportée sur le score de 1-0.

Il s'agira du dixième match que l'arbitre dirige pour l'équipe de Levante, après lui en avoir arbitré 9 auparavant en deuxième division, au cours desquels l'équipe a obtenu 5 victoires et 3 matches nuls pour une seule défaite.

La rencontre face au Barça revêt une importance particulière pour l'arbitre basque, puisqu'il s'agira du premier match qu'il dirigera pour le club catalan dans sa carrière arbitrale, pour une nouvelle apparition au niveau de la Liga.