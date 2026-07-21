Un obstacle sur la route du transfert d'En-Nesyri vers le championnat marocain

Le club du Maghreb de Fès se heurte à un obstacle financier qui empêche l'aboutissement de ses démarches pour recruter l'attaquant marocain Youssef En-Nesyri, joueur d'Al-Ittihad, lors de l'actuel mercato estival, malgré l'existence de négociations entre les deux parties concernant la possibilité de son retour au club où il a débuté sa carrière.

Cela intervient au moment où Al-Ittihad travaille, selon des informations précédentes, à réorganiser sa ligne d'attaque en vue de la nouvelle saison. La direction du club cherche une porte de sortie appropriée pour En-Nesyri, parallèlement à ses démarches pour recruter un nouvel attaquant afin de renforcer les rangs de l'équipe et d'accroître l'efficacité offensive.

Abdelhaq El Marrakchi, membre du comité des sages du Maghreb de Fès, a révélé l'existence de négociations bel et bien engagées avec Al-Ittihad en vue d'enrôler En-Nesyri, tout en affirmant que le salaire élevé du joueur représente le principal obstacle à la conclusion de l'opération.

El Marrakchi a déclaré dans des propos accordés au journal saoudien « Arriyadiyah » : « Des négociations ont bel et bien eu lieu en vue d'enrôler Youssef En-Nesyri en provenance d'Al-Ittihad, mais jusqu'à présent, le salaire que perçoit le joueur constitue un obstacle à l'opération, et nous ne pouvons pas payer le salaire qui est le sien et qu'il touche en Roshn League. »

Le responsable marocain a indiqué que la situation de l'opération pourrait évoluer si En-Nesyri acceptait de réduire son salaire, précisant que la renonciation du joueur à une partie de ce qu'il perçoit dans le championnat saoudien pourrait ouvrir la voie à la possibilité de finaliser son retour au Maghreb de Fès.

En-Nesyri avait rejoint Al-Ittihad en janvier 2026 en provenance du club turc de Fenerbahçe, avec de grands espoirs de le voir constituer un renfort de poids pour l'attaque de l'équipe. Cependant, son expérience avec le club de Djeddah ne s'est pas déroulée comme prévu, ce qui a poussé la direction d'Al-Ittihad à réévaluer son avenir avant le coup d'envoi de la nouvelle saison.

Durant son expérience avec Al-Ittihad, l'attaquant marocain a disputé 18 matches toutes compétitions confondues, lors desquels il a inscrit 8 buts, en plus d'une passe décisive.