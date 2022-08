Le Real Madrid a remporté la Supercoupe d'Europe mercredi soir, en battant l'Eintracht Francfort 2-0 à Helsinki.

David Alaba a marqué le premier but, mais ce sont les habituels suspects Vinicius Junior et Karim Benzema qui ont combiné pour le second.

C'était une nuit de célébration pour les Blancs, mais la crainte sous-jacente de nombreux Madrilènes à l'approche des dernières étapes du marché des transferts est Benzema. Le Français est resté en forme pendant la majeure partie de la saison dernière, mais s'il se blesse, beaucoup se demandent s'ils ont un remplaçant naturel dans l'équipe.

Après leur victoire contre l'Eintracht, on a demandé au président Florentino Perez s'ils avaient besoin d'autres recrutements.

"Nous devons continuer à bien nous entraîner, Ancelotti gère l'équipe, à ce stade nous n'envisageons pas d'autres [recrutements]".

Marca a couvert sa réponse et, dans la question suivante, a coupé dans le vif du sujet, en demandant si un renfort pour Benzema ne serait pas utile.

"Regardez tous les attaquants que nous avons, il ne va pas être indisponible, mais s'il l'est, nous avons tellement d'attaquants que cela ne se remarquera pas". Le Ballon d'Or ? De mon point de vue, il le méritait déjà l'année dernière et cette année encore plus."

Perez et Ancelotti semblent tous deux convaincus d'avoir suffisamment de profondeur pour faire face à une éventuelle absence. Benzema a atteint une telle importance pour le Real Madrid que cela fait écho à l'époque où Cristiano Ronaldo ou Lionel Messi étaient à leur apogée en Liga, mais comme eux deux, le Français semble rester sans blessure malgré son âge avancé.