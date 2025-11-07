Un nouvel attaquant au Barça ? Deco a tranché

Le département sportif du club a identifié plusieurs cibles, et à ce stade, Karl Etta Eyong figurerait parmi les priorités.

Etta Eyong réalise une excellente saison, avec six buts et trois passes décisives à son actif pour Villarreal et Levante, club qu'il a rejoint en fin de mercato estival. Le Barça l'apprécie beaucoup, et son arrivée serait financièrement intéressante, un transfert cet hiver étant envisageable pour 30 millions d'euros.

Cependant, le PDG de Levante, José Danvila, a écarté toute possibilité de départ d'Etta Eyong en janvier, selon Radio Marca (via Sport).

« Il ne partira pas cet hiver. J'entends des rumeurs en permanence et nous recevons des offres tous les jours, mais nous ne vendrons pas Etta Eyong lors de ce mercato hivernal. L'objectif prioritaire de l'équipe est le maintien. Cela n'aurait aucun sens de faire des efforts cet été pour ensuite le vendre cet hiver. Le plus grand atout du club est de se maintenir en Liga, même en cas d'offre très importante. »

Barcelone devra attendre l'été prochain pour Etta Eyong.

Il est tout à fait logique que Levante considère Etta Eyong comme intransférable pour le prochain mercato hivernal, car il pourrait faire la différence entre la relégation et le maintien en Liga. Cela signifie que Barcelone devra patienter pour obtenir ses services, en supposant qu'il s'agisse du joueur recherché pour remplacer Lewandowski. Cela ne devrait pas poser de problème, étant donné que le joueur de 22 ans privilégierait un transfert en Catalogne.