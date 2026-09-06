Un nouveau visage attendu dans le onze de départ du Barça face à Valence

L'entraîneur du Barça, Hansi Flick, pourrait apporter plusieurs changements à son onze ce dimanche face à Valence, au stade Mestalla, en Liga, en pensant déjà à la confrontation contre le club néerlandais du Feyenoord prévue mercredi prochain, en ouverture de la Ligue des champions.

Selon le journal espagnol « AS », il est largement anticipé que Rodri dispute sa première rencontre comme titulaire avec le Barça en Liga depuis son arrivée en provenance de Manchester City lors du dernier mercato estival.

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La titularisation de Rodri semble quasiment certaine, avec la perspective de le voir jouer aux côtés de Pedri au milieu de terrain, tandis qu'un retour de Fermin Lopez dans le onze de départ est également attendu, au détriment de Dani Olmo.

L'état physique de Lamine Yamal reste le plus grand point d'interrogation, après son absence à la séance d'entraînement collective d'hier samedi en raison d'un coup qu'il a reçu. Flick suivra l'évolution de son état avant de prendre une décision finale concernant sa participation.

Dans le cas où il serait décidé de le laisser au repos, l'ailier allemand Karim Adeyemi le remplacera.

Quant à Raphinha, sa présence dans le secteur offensif semble assurée, et il portera officiellement le brassard de capitaine pour la première fois, après confirmation du résultat du vote vendredi. Anthony Gordon jouera sur l'aile gauche, après un début de saison extrêmement solide.

Des changements sont également attendus en défense, avec la titularisation de Gerard Martin dans l'axe gauche de la défense et le retour d'Eric Garcia dans le onze de départ sur le côté droit.

Garcia sera absent lors du match d'ouverture de Barcelone en Ligue des champions, en raison d'une suspension.

Dans le même temps, Marc Casadó pourrait disputer son quatrième match consécutif dans le onze de départ, un exploit qu'il ne partage qu'avec le gardien Joan Garcia.

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