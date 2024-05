Un nouveau trophée pour Messi !

La superstar de l'Inter Miami, Lionel Messi, a été nommé joueur du mois d'avril de la MLS.

L'Argentin a connu un mois sensationnel, menant les Herons à un mois d'invincibilité en championnat. Avec trois victoires et un match nul, Messi a inscrit six buts et délivré quatre passes décisives en quatre matches.

L'Argentin a pris la MLS d'assaut depuis son retour de blessure au début du mois d'avril, après avoir manqué quatre matchs avec l'Inter Miami. Il s'est placé dans la course au Soulier d'or de la MLS et est l'un des premiers candidats au titre de meilleur joueur de la MLS en 2024.

Le Joueur du mois de la MLS est élu par un panel de membres des médias nationaux sélectionnés dans le cadre d'un processus mené par MLS Communications.

Miami a remporté deux fois de suite le titre de Joueur du mois, Suarez l'ayant obtenu en février/mars.

Les Herons affrontent les Red Bulls de New York ce week-end en MLS. Il s'agit d'un choc de la Conférence Est entre Miami, numéro 1, et RBNY, numéro 3.