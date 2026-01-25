Un nouveau président au Barça ? Hansi Flick a voté

Le scrutin aura lieu en mars et coïncidera avec le match de Liga opposant les Catalans à Séville au Camp Nou.

Malgré cela, l'entraîneur Hansi Flick a apporté son soutien à la décision de Laporta. Selon le quotidien AS, il ne pense pas que ces élections auront un impact sur ses joueurs.

« Ce n'est pas mon rôle, mais j'étais au courant. J'ai parlé avec le président et je pense que c'est une bonne nouvelle que les élections se tiennent au plus vite. Je ne pense pas que cela affectera l'équipe. Nous sommes des professionnels et nous nous concentrerons sur le fait de donner le meilleur de nous-mêmes. »

Flick, dont l'arrivée au FC Barcelone à l'été 2024 a été orchestrée par Laporta, a clairement indiqué qu'il espérait que la direction actuelle resterait en place après les élections.

« Ces dix-huit derniers mois ont été marqués par de nombreux changements positifs. Nous avons investi, nous avons fait de bons choix de recrues et nous avons donné aux joueurs de La Masia l'opportunité de progresser. Je pense que nous avons bien géré la situation et la stabilité est essentielle pour le club. C'est le plus important. Nous verrons bien. Les membres doivent se prononcer sur l'avenir du club et nous espérons qu'ils feront le bon choix. »

Flick a toutefois précisé qu'il ne révélerait pas pour qui il voterait, tout en confirmant qu'il déposerait son bulletin de vote lors des élections de mars.

« Le vote est secret. Ce n'est pas un problème, mais je voterai, bien sûr. »

Le FC Barcelone espère prolonger le contrat de Flick dans les prochains mois, son contrat actuel arrivant à échéance dans 18 mois. La possibilité d'y parvenir dépendra peut-être du maintien de Laporta à la présidence, compte tenu de leurs relations étroites.