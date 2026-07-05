Un nouveau message du vestiaire du FC Barcelone à Alvarez

L’Atlético de Madrid maintient sa position : il ne compte pas laisser partir l’une de ses plus grandes stars. Pourtant, les échos en provenance de Barcelone alimentent toujours les spéculations autour de l’attaquant argentin Julián Álvarez, alors que les conjectures sur son avenir se multiplient durant ce mercato estival.

Gavi, le milieu de terrain du FC Barcelone, a clairement exprimé son souhait de voir Álvarez porter le maillot du club catalan, affirmant qu’il accueillerait avec plaisir l’arrivée de l’attaquant de l’Atlético de Madrid au Camp Nou.

Interrogé par Mundo Deportivo sur une possible arrivée d’Alvarez au Barça, Gavi a répondu : « Je l’espère. Nous verrons ce qu’il décidera pour son avenir, mais bien sûr, j’aimerais qu’il soit avec nous. D’ailleurs, c’est son rêve. »

Les propos du milieu de terrain international alimentent ainsi la spéculation autour de l’avenir de l’attaquant argentin, dont le nom resurgit régulièrement dans les rumeurs de transfert vers le Barça.

Javi n’est d’ailleurs pas le premier Blaugrana à se prononcer : Lamine Yamal avait déjà manifesté son enthousiasme à l’idée d’accueillir l’attaquant.

Lire aussi : Le sélectionneur du Canada : « Nous étions meilleurs que le Maroc, mais… ! »

Marc Bernal, Pedri et le gardien Juan García ont également laissé entendre qu’ils souhaitaient voir l’attaquant argentin porter le maillot du FC Barcelone la saison prochaine.

Les spéculations se sont intensifiées après les récentes déclarations d’Alvarez, dans lesquelles il a exprimé son désir de quitter l’Atlético de Madrid afin de réaliser son « rêve », sans pour autant mentionner directement Barcelone.

Malgré ces approches, l’Atlético de Madrid maintient sa position : l’attaquant de 26 ans n’est pas à vendre lors de ce mercato.

La direction madrilène a réitéré que seule l’activation de la clause libératoire, fixée à 500 millions d’euros, pourrait permettre au Barça de recruter l’attaquant.

Parallèlement, l’Atlético a saisi la FIFA et la Fédération espagnole, accusant le Barça d’avoir tenté de négocier illégalement avec le joueur. Le dossier reste donc bloqué, toute issue dépendant d’un revirement des Colchoneros, ce que les indices actuels ne laissent pas présager.

Lire aussi : Mourinho surprend une star du Real avec une nouvelle décision concernant son avenir

Lire aussi : La star marocaine : « Notre force réside dans une seule chose… et Lagaa nous a motivés de cette manière »