Un nouveau documentaire dévoile les coulisses du Clasico Real-Barça

'A New Era', le documentaire sur la dernière saison du Barça a été présenté en avant-première dans la ville espagnole lundi.

La dernière série documentaire sur le football, A New Era, raconte les tenants et aboutissants de l'époque récente du FC Barcelone et fournit des images inédites, comme les discussions d'équipe de Xavi Hernández avant les matchs. L'une d'entre elles, particulièrement remarquable, est celle qui précède le Clásico, contre le Real Madrid.

Avant la victoire 4-0 au Santiago Bernabéu, le discours de Xavi est surprenant.

"Curieusement, aujourd'hui à Madrid, c'est le jour où je suis plus calme et en tant qu'entraîneur, je pensais que je serais plus tendu, plus nerveux, mais je suis très calme, vous savez pourquoi ?".

"Parce que nous allons gagner", répond le défenseur Jordi Alba. Xavi répond.

" Oui, c'est vrai. Et puis parce que tu as montré que tu donnes tout sur le terrain, c'est une journée de patience et de personnalité. Patience avec le ballon, ils vont être désespérés, les supporters vont commencer à les siffler (...).

"C'est le match que nous voulons, si vous donnez tout sur le terrain et que vous êtes ensemble, nous sommes une meilleure équipe que le Real Madrid. Si nous jouons de manière instable, maintenant je t'attaque, maintenant tu m'attaques, j'attaque, tu attaques... alors ils sont meilleurs".

Vous pouvez également voir le discours de Xavi avant de jouer le match de Supercoupe contre Los Blancos en Arabie saoudite, où il a utilisé les mots de Toni Kroos pour piquer la fierté de ses footballeurs.

"Vous avez vu Kroos hier ? Qu'il ne voit pas le Barça, que c'est un miracle que le Barça gagne.... La fierté en nous-mêmes est le plus important. Nous devons atteindre la finale et soulever la Coupe. "

Le match se termine par une victoire de Madrid après les prolongations, mais l'entraîneur blaugrana, dans une interview ultérieure, admet qu'il a vu un changement dans son équipe ce jour-là.

"Nous nous sommes en quelque sorte débarrassés de nos complexes, nous en avions, mon sentiment est que nous avons perdu, pas que Madrid nous a battus. Mais cela a servi à retrouver un peu de l'estime de soi et de la fierté que nous avions oubliées ces dernières années dans les Clásicos."

Une nouvelle ère est visible à partir du 28 décembre sur Amazon Prime Video.