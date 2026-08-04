L'avenir d'Azzedine Ounahi est en passe de devenir l'une des principales histoires du marché des transferts, alors que la concurrence s'intensifie autour du milieu de terrain marocain.

Ounahi se dirige vers un départ de Gérone après la relégation du club catalan, dans un contexte d'intérêt de plusieurs clubs espagnols, dont le Barça. Toutefois, le club catalan ne trouvera pas la voie libre pour conclure l'affaire s'il décide de se positionner pour le recruter.

Selon le journal espagnol « Sport », le Barça s'est activé sur le marché des transferts à la recherche d'une solution après la blessure de Frenkie de Jong, qui sera absent des terrains pour une durée comprise entre 3 et 4 mois. Ounahi s'impose comme l'une des options possibles, après avoir livré une bonne Coupe du monde et une saison remarquable avec Gérone.

Mais l'expérience d'Ounahi en Liga et sa polyvalence séduisent également d'autres clubs espagnols, qui n'hésiteront pas à tenter de le recruter malgré un prix qui avoisine les 25 millions d'euros.

Selon Ekrem Konur, journaliste spécialisé dans le marché des transferts, le Real Betis se prépare à une démarche sérieuse pour s'attacher les services du joueur. Les dirigeants du club, au Benito Villamarín, estiment qu'Ounahi conviendrait à une équipe qui a besoin d'accroître sa créativité dans le dernier tiers offensif et d'ajouter des options capables de jouer dans la construction des attaques ainsi qu'à proximité de la surface adverse.

« Sport » a révélé l'apparition d'un troisième club au cœur de cette concurrence, le Deportivo La Corogne rêvant de conclure le transfert d'Ounahi, qui semble aujourd'hui quasi impossible.

Le journal a indiqué qu'après avoir réglé le problème du poste de latéral gauche en recrutant Angeliño, La Corogne a pour priorité de recruter un défenseur central. Néanmoins, la direction sportive n'exclut pas de recruter un joueur différent pour le dernier tiers offensif, et sur le papier, Ounahi semble parfaitement convenir à ce rôle.

Le Celta Vigo avait manifesté son intérêt pour le joueur durant les premières semaines de l'été, tout comme l'Ajax dirigé par Michel, mais sa prestation à la Coupe du monde a rendu toute avancée dans les négociations plus complexe après avoir fait grimper sa valeur marchande de manière significative.