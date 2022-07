Un nouveau club émerge pour De Jong !

Frenkie de Jong est de plus en plus susceptible de quitter le FC Barcelone, selon Diario Sport.

Manchester United était en pole position pour recruter le Néerlandais, mais ces dernières heures, le rival de la Premier League, Chelsea, est également apparu comme un prétendant.

Le FC Barcelone est actuellement en discussion avec Chelsea pour les signatures de Cesar Azpilicueta et Marcos Alonso et son intérêt pour De Jong a été évoqué. Ils aimeraient l'inclure dans l'opération de transfert des deux défenseurs latéraux susmentionnés. L'opération s'élèverait à 60 millions d'euros plus Azpilicueta et Alonso.

Chelsea a plus de chances de convaincre De Jong de quitter Barcelone que United. Ils peuvent lui offrir la Ligue des champions et la possibilité de vivre à Londres. Chelsea est également une équipe bien placée pour se battre immédiatement pour les honneurs. Barcelone est heureux que l'intérêt de Chelsea mette la pression sur United pour qu'il accepte le paquet qu'il veut pour De Jong.