« Un niveau en dessous » : une icône de Liverpool comprend mal la décision de transfert de Mohamed Salah

« La Turquie me semble être un cran en dessous », a commenté l’ancien international anglais dans le podcast « Football Ramble » au sujet du transfert de l’attaquant égyptien en Süper Lig.





Plutôt que ce pas vers la Turquie, à Trabzonspor, Carragher s’attendait davantage à un transfert en Serie A, à « l’AC Milan ou la Juventus », où Salah aurait tout de même pu encore évoluer dans un grand club européen.

Au final, ce sont surtout les exigences salariales du joueur de 34 ans qui ont été déterminantes dans son transfert en Turquie. À Trabzonspor, Salah perçoit, selon les informations disponibles, un salaire net de 17 millions d’euros, une somme qu’un club italien n’aurait jamais pu assumer.

« Bien sûr, ses exigences salariales ont refroidi certaines personnes, mais je pensais qu’il les réduirait peut-être un peu pour rejoindre un meilleur club », a expliqué Carragher : « Pour aller à l’AC Milan ou à la Juventus, ou qui que ce soit, jouer à San Siro, continuer à disputer de grands matches, continuer à jouer en Europe. La Turquie donne simplement l’impression que… je pense juste qu’il vaut mieux que ça. »

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Mohamed Salah et Liverpool s’accordent sur une résiliation de contrat

Salah sortait de neuf années fructueuses à la pointe de l’attaque de Liverpool FC, avec une Ligue des champions et une Premier League remportées. Fin juin, il a quitté les Reds librement, après que les deux parties se sont entendues sur une résiliation anticipée de son contrat, qui courait initialement jusqu’en 2027.

Au sein du troisième du classement de Süper Lig la saison dernière, où Salah a signé jusqu’en 2028, un immense engouement entoure l’arrivée de la superstar. Selon les médias, Trabzonspor a déjà fait produire 100 000 maillots au nom de Salah avec le numéro 11 dans le dos.

Trabzonspor lancera sa nouvelle saison le 15 août avec un déplacement sur la pelouse de Kasimpasa. Fin août, les barrages pour une qualification en Europa League seront au programme.



