Après sa prestation remarquée à la Coupe du monde 2026 avec la sélection espagnole, où il a été désigné meilleur joueur du tournoi, l'avenir de Rodri, milieu de terrain de Manchester City âgé de 30 ans et Ballon d'Or 2024, est devenu un feuilleton qui a conquis le cœur des Espagnols, au cœur d'une bataille à trois acharnée entre le Real Madrid, le Barça et le Paris Saint-Germain pour s'attacher ses services.

Selon le quotidien espagnol « Mundo Deportivo », Manchester City réclame 80 millions d'euros pour le départ de sa star espagnole, alors qu'il ne reste plus qu'un an à son contrat, qui expire à l'été 2027, l'écurie mancunienne mettant à profit l'excellente prestation du joueur en Coupe du monde pour en tirer le maximum de bénéfices financiers.

Le Barça et Paris entrent en scène, le Real à l'affût

Le dossier a connu de nouveaux développements durant le week-end, la chaîne française RMC Sport ayant rapporté que le Paris Saint-Germain et le Barça sont officiellement entrés dans la course pour recruter Rodri, après que son nom eut été associé au seul Real Madrid.

Le spécialiste italien Fabrizio Romano a indiqué que l'intérêt de Paris pour Rodri constitue une réponse au Real Madrid dans le sillage du transfert de Diomande, tandis que les médias espagnols divergent sur les véritables intentions du club merengue, entre ceux qui croient à son sérieux dans ce dossier et ceux qui estiment que c'est le joueur lui-même qui cherche à partir.

City se prépare à tous les scénarios

Malgré le vif intérêt européen, Manchester City a entamé des démarches pour prolonger le contrat de Rodri avec une offre incluant un salaire colossal, tout en se préparant en parallèle à l'éventualité de son départ, s'intéressant à plusieurs alternatives au milieu de terrain, parmi lesquelles Marc Bernal, le jeune espoir du Barça.

La décision finale reste entre les mains de Rodri lui-même, qui fait face à des choix difficiles entre rester à Manchester avec un salaire colossal, revenir en Liga, ou tenter une nouvelle expérience avec le Paris Saint-Germain, dans un transfert qui pourrait être l'un des plus marquants de l'été.